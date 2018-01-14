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Montella al secondo k.o: il suo Siviglia cede all'Alaves. Lui: "Sono deluso e turbato"

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura spagnola di Vincenzo Montella, ex tecnico viola. Dopo il clamoroso 3-5 patito nel derby contro il Betis, ecco la sconfitta di oggi in casa dell'Alaves...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2018 20:08
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Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura spagnola di Vincenzo Montella, ex tecnico viola. Dopo il clamoroso 3-5 patito nel derby contro il Betis, ecco la sconfitta di oggi in casa dell'Alaves (1-0), non certo una corazzata della Liga. “Sono deluso e turbato dal risultato. Dobbiamo lavorare sicuramente di più - commenta - e migliorare sia sotto l’aspetto del gioco che su quello della mentalità. Abbiamo avuto tante occasioni oggi, ma non siamo riusciti a fare gol. Sono fiducioso per il futuro, ci sono tanti margini di crescita”.

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