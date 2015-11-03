Notizie Siviglia Fiorentina

TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"
01 settembre 2025 15:23
L'Equipè spiega: per comprare Richardson il Siviglia deve prima vendere, affare bloccato attualmente
30 agosto 2025 22:34
Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"
29 agosto 2025 23:43
Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima
06 maggio 2025 15:45
La Fiorentina è in Spagna e si allena nel centro sportivo del Siviglia. Rientro a Firenze in giornata
02 maggio 2025 11:52
Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video
01 maggio 2025 14:21
Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina ci ha provato per Ihenacho, che aveva già scelto il Middlesbrough"
05 febbraio 2025 12:48
Il retroscena dalla Spagna: "Fiorentina ha chiesto Rafa Mir alle 23. Ma non avrebbe coperto l'ingaggio"
04 febbraio 2025 14:50
Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”
03 gennaio 2025 09:34
Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso
14 luglio 2024 17:15
Una grande notizia per il Ranking, il Siviglia eliminato da tutte le competizioni, è ultimo nel girone
12 dicembre 2023 21:16
Papu Gomez positivo al doping. Squalifica 2 anni. Finisce l'avventura col Monza: "Era solo sciroppo"
20 ottobre 2023 15:38
Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"
23 luglio 2023 13:39
Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"
01 giugno 2023 19:02
L'anticalcio della Roma non sfonda in finale, il Siviglia vince l'Europa League, decisivi i rigori
01 giugno 2023 00:17
I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio
31 maggio 2023 22:33
Rakitic sorprende tutti: "Spero che la Fiorentina vinca la Conference a Praga contro il West Ham"
22 maggio 2023 14:47
Lazzari: "Nel 2015 i fischi dei tifosi contro la squadra dopo il Siviglia sono stati molto ingiusti"
09 maggio 2023 13:48
Finisce l'avvenuta del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino a giugno può tornare in Italia
28 marzo 2023 22:24
Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni
27 marzo 2023 15:24
Nazione, Isco vorrebbe giocare per la Fiorentina e si propone, rifiutata la Salernitana
31 dicembre 2022 12:51
La Fiorentina lo sognava in estate, ma Isco fa flop al Siviglia. Dopo dei finti infortuni arriva lo svincolo
22 dicembre 2022 21:16
L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore
20 dicembre 2022 18:16
Gazzetta, Siviglia e Liverpool su Amrabat ma la Fiorentina lo blinda. I viola hanno l'opzione
04 dicembre 2022 10:14
Rottura tra Luis Alberto e la Lazio per colpa di Sarri. A gennaio lo può prendere il Siviglia
09 novembre 2022 15:05
Dalla Spagna: "Il Siviglia mette nel mirino Martinez Quarta. Per la Fiorentina vale più di 20 milioni"
02 novembre 2022 19:00
Pizarro torna sulla semifinale con il Siviglia: "Vorrei rigiocarla. Non meritavamo di uscire"
13 agosto 2022 17:02
Il Siviglia sceglie Isco e snobba Luis Alberto. Lo spagnolo adesso sarebbe libero per la Fiorentina
07 agosto 2022 18:39
Fiorentina, sfuma il sogno Luis Alberto? Il Mago vuole tornare in Spagna, ma la Lazio accetta solo 25 milioni
04 luglio 2022 16:20
Fine del sogno Suarez? Dall'Argentina: "Fiorentina smentisce la trattativa per il Pistolero"
10 giugno 2022 16:16
Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita
27 dicembre 2021 12:38
CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta
03 agosto 2021 09:44
Sky Sport, forte interesse del Siviglia per Milenkovic: primi contatti con la Fiorentina
02 agosto 2021 14:35
TMW, Siviglia e Monchi stregati da Vlahovic. La Fiorentina lo ritiene incedibile per volontà di Commisso
04 luglio 2021 15:26
Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati
08 aprile 2021 12:57
Papu-Siviglia: arrivano le firme. All'Atalanta 7.5 milioni di euro, contratto fino al 2024 per Gomez
25 gennaio 2021 22:04
Ceccarini: "Papu Gomez va al Siviglia. All'Atalanta 8 milioni di euro"
25 gennaio 2021 16:33
Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"
23 gennaio 2021 19:08
L'Atalanta rispedisce al mittente già a gennaio Piccini, il terzino destro ex viola è un flop da Gasp
23 gennaio 2021 17:07
Di Marzio, Gomez accetta il Siviglia. Offerti 7 milioni all'Atalanta, si può chiudere nelle prossime ore
23 gennaio 2021 00:14
Attenta Fiorentina, anche il Siviglia vuole Gomez, l'Atalanta vuole venderlo all'estero
22 gennaio 2021 19:21
Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"
23 agosto 2020 18:39
Banega prende in giro Conte per il parrucchino. Scoppia la lite, il racconto
22 agosto 2020 04:10
Biraghi, due club spagnoli lo vogliono prendere a titolo definitivo. La sua prima scelta però...
16 agosto 2020 16:09
Tuttosport, spunta Vazquez del Siviglia, al Palermo con Iachini. Verrà inserito Pulgar nella trattativa?
01 agosto 2020 11:35
Muriel e il riscatto mancato, il no arrivò da Corvino. Il retroscena
15 luglio 2020 13:47
Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"
13 luglio 2020 17:16
TMW, il Siviglia vuole Pulgar, per la Fiorentina non è incedibile
09 luglio 2020 23:41
Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli
29 giugno 2020 16:25
CorSport, Pezzella-Fiorentina, si discuterà del rinnovo a fine stagione. Per il Napoli è la prima scelta
26 giugno 2020 10:54
Dalla Spagna: Unzuè, ex portiere spagnolo affetto da SLA. L'annuncio oggi in conferenza stampa
18 giugno 2020 14:23
Corriere dello Sport, Siviglia e West Ham vogliono Pulgar, offerte alla Fiorentina per 12 milioni
10 giugno 2020 09:48
Dalla Spagna, De Paul nelle mire del Siviglia. L'argentino il primo nome per sostituire Banega. I dettagli
15 maggio 2020 16:56
Joaquin: "Se il Betis non mi avesse chiamato, avrei rinnovato altri due anni con la Fiorentina"
15 maggio 2020 10:19
Suso svela: "Fiorentina? Ho incontrato Commisso e Pradè, mi hanno fatto un'offerta importante. Poi..."
29 aprile 2020 17:18
Gazzetta, nel futuro di Florenzi c'è l'Italia: piace alla Fiorentina ma attenzione a Monchi
14 aprile 2020 13:25
Coronavirus, il Siviglia è in crisi economica. Mette tutti i dipendenti in cassa integrazione
08 aprile 2020 18:15
La UEFA ha deciso: rinviate Inter - Getafe e Siviglia - Roma! Le restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia la causa
11 marzo 2020 17:56
La Roma non potrà giocare gli ottavi di Europa League. Impossibile raggiungere la Spagna. L'annuncio
11 marzo 2020 14:23
Caos Roma, non sa come raggiungere Siviglia: e l'Uefa continua a tacere sull'emergenza
11 marzo 2020 13:11
La Spagna vieta i voli verso l'Italia. A rischio le partite di Inter e Roma in Europa League
10 marzo 2020 15:47
Di Marzio, Suso del Milan va verso il Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto
26 gennaio 2020 18:02
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio
09 dicembre 2019 10:19
Banega in viola? L'ok del calciatore c'è, vicino anche l'accordo con il Siviglia
08 dicembre 2019 11:37
Dall'Argentina, tutto fatto per il passaggio in viola di Banega. A gennaio sarà della Fiorentina, i dettagli.
07 dicembre 2019 17:42
Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma
05 dicembre 2019 14:13
La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina
03 dicembre 2019 11:31
Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester
02 dicembre 2019 10:53
Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta
03 luglio 2019 12:35
L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel
17 giugno 2019 22:59
Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi
15 giugno 2019 19:33
Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"
04 giugno 2019 16:00
È morto l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Josè Antonio Reyes in un incidente automobilistico
01 giugno 2019 13:49
In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale
30 maggio 2019 13:20
Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli
21 maggio 2019 12:29
Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano
17 maggio 2019 12:34
La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel
13 maggio 2019 07:27
Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze
04 aprile 2019 16:56
Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte
03 aprile 2019 14:01
Quale futuro per Pioli dopo la Fiorentina? Rumors Siviglia, sirene cinesi per il tecnico
29 marzo 2019 16:29
Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera
08 marzo 2019 17:49
Ritorno sedicesimi, Siviglia-Lazio 2-0. I biancocelesti devono dire addio all'Europa League.
20 febbraio 2019 19:40
Lazio-Siviglia, in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Luis Muriel...
14 febbraio 2019 21:49
Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena
16 gennaio 2019 11:09
Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni
15 gennaio 2019 18:22
Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."
04 gennaio 2019 20:16
Muriel non tradisce, sarà della Fiorentina. Mercoledì le visite mediche a Firenze, ecco l'annuncio
31 dicembre 2018 10:47
ACCORDO TOTALE FIORENTINA MURIEL, MA IL MILAN SI È INSERITO. ADESSO...
30 dicembre 2018 20:00
Muriel in viola a gennaio? No, il calciatore vuole il Milan. Trattativa avviata
18 dicembre 2018 14:36
La Nazione, Muriel rifiuta lo Sporting vuole la Serie A e in particolare la Fiorentina
05 dicembre 2018 10:22
Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina
04 dicembre 2018 15:03
La Nazione, Corvino vuole rifare l'attacco. Muriel e Stepinski obiettivi viola per gennaio
04 dicembre 2018 11:36
La Nazione, la Fiorentina vuole Muriel, sondaggio con il Siviglia. Ipotesi prestito. Le ultime
03 dicembre 2018 10:18
Montella, ricordo amaro del Siviglia, nonostante la Champions e la Coppa del Re
07 novembre 2018 14:37
Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia
15 giugno 2018 17:46
Montella, altro esonero: il Siviglia lo silura, fatale la sconfitta contro il Levante. Dopo Firenze il buio...
28 aprile 2018 17:20
Montella vicino all'esonero a Siviglia. Ancora una delusione dopo l'addio a Firenze
23 aprile 2018 11:39
Ex viola, Montella: "Felice per la mia seconda gara in Champions. Mou innovatore, domani canto l'inno del Siviglia"
20 febbraio 2018 16:05
Ex viola, Montella abbonato alla "manita": il suo Siviglia ne prende 5 anche dall'Eibar
03 febbraio 2018 16:20
Montella torna a sorridere: 3-0 all'Espanyol dopo il successo in coppa e Real agganciato
20 gennaio 2018 21:17
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