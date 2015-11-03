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Notizie Siviglia Fiorentina

TMW rivela: "Testa a testa tra Verona e Siviglia per il prestito secco di Richardson della Fiorentina"

01 settembre 2025 15:23

L'Equipè spiega: per comprare Richardson il Siviglia deve prima vendere, affare bloccato attualmente

30 agosto 2025 22:34

Dalla Francia sicuri: "Il futuro di Richardson è nella Liga, trattativa avanzata con il Siviglia"

29 agosto 2025 23:43

Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima

06 maggio 2025 15:45

La Fiorentina è in Spagna e si allena nel centro sportivo del Siviglia. Rientro a Firenze in giornata

02 maggio 2025 11:52

Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video

01 maggio 2025 14:21

Dalla Spagna rivelano: "La Fiorentina ci ha provato per Ihenacho, che aveva già scelto il Middlesbrough"

05 febbraio 2025 12:48

Il retroscena dalla Spagna: "Fiorentina ha chiesto Rafa Mir alle 23. Ma non avrebbe coperto l'ingaggio"

04 febbraio 2025 14:50

Moretto: “Ricordate Rubén Vargas a lungo seguito dalla Fiorentina? Va al Siviglia per 3 milioni”

03 gennaio 2025 09:34

Dalla Spagna: "C'erano anche Real Betis e Siviglia su Valentini" ma la Fiorentina ha prevalso

14 luglio 2024 17:15

Una grande notizia per il Ranking, il Siviglia eliminato da tutte le competizioni, è ultimo nel girone

12 dicembre 2023 21:16

Papu Gomez positivo al doping. Squalifica 2 anni. Finisce l'avventura col Monza: "Era solo sciroppo"

20 ottobre 2023 15:38

Repubblica rivela: "La Fiorentina ha scelto Murillo, difensore che imposta. Costa 15 milioni, concorrenza Siviglia"

23 luglio 2023 13:39

Sentite Bucchioni: "Roma vuole condizionare sempre arbitri, questo è Mourinho. Taylor non abituato"

01 giugno 2023 19:02

L'anticalcio della Roma non sfonda in finale, il Siviglia vince l'Europa League, decisivi i rigori

01 giugno 2023 00:17

I tifosi della Roma entrano in 2 con un solo biglietto. Il video che smaschera la truffa alla stadio

31 maggio 2023 22:33

Rakitic sorprende tutti: "Spero che la Fiorentina vinca la Conference a Praga contro il West Ham"

22 maggio 2023 14:47

Lazzari: "Nel 2015 i fischi dei tifosi contro la squadra dopo il Siviglia sono stati molto ingiusti"

09 maggio 2023 13:48

Finisce l'avvenuta del Papu Gomez al Siviglia. L'argentino a giugno può tornare in Italia

28 marzo 2023 22:24

Attenta Fiorentina, il talento Prestianni adesso lo vogliono anche Milan e Napoli. Costa 12 milioni

27 marzo 2023 15:24

Nazione, Isco vorrebbe giocare per la Fiorentina e si propone, rifiutata la Salernitana

31 dicembre 2022 12:51

La Fiorentina lo sognava in estate, ma Isco fa flop al Siviglia. Dopo dei finti infortuni arriva lo svincolo

22 dicembre 2022 21:16

L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

20 dicembre 2022 18:16

Gazzetta, Siviglia e Liverpool su Amrabat ma la Fiorentina lo blinda. I viola hanno l'opzione

04 dicembre 2022 10:14

Rottura tra Luis Alberto e la Lazio per colpa di Sarri. A gennaio lo può prendere il Siviglia

09 novembre 2022 15:05

Dalla Spagna: "Il Siviglia mette nel mirino Martinez Quarta. Per la Fiorentina vale più di 20 milioni"

02 novembre 2022 19:00

Pizarro torna sulla semifinale con il Siviglia: "Vorrei rigiocarla. Non meritavamo di uscire"

13 agosto 2022 17:02

Il Siviglia sceglie Isco e snobba Luis Alberto. Lo spagnolo adesso sarebbe libero per la Fiorentina

07 agosto 2022 18:39

Fiorentina, sfuma il sogno Luis Alberto? Il Mago vuole tornare in Spagna, ma la Lazio accetta solo 25 milioni

04 luglio 2022 16:20

Fine del sogno Suarez? Dall'Argentina: "Fiorentina smentisce la trattativa per il Pistolero"

10 giugno 2022 16:16

Dalla Spagna, Papu Gomez interessa alla Fiorentina e potrebbe tornare in serie A. Inter favorita

27 dicembre 2021 12:38

CDS, Florenzi in uscita dalla Roma, Fiorentina interessata. Fine Agosto possibile offerta

03 agosto 2021 09:44

Sky Sport, forte interesse del Siviglia per Milenkovic: primi contatti con la Fiorentina

02 agosto 2021 14:35

TMW, Siviglia e Monchi stregati da Vlahovic. La Fiorentina lo ritiene incedibile per volontà di Commisso

04 luglio 2021 15:26

Dalla Spagna, Monchi vuole Pulgar per il centrocampo del suo Siviglia. Anche Atletico Madrid e Betis interessati

08 aprile 2021 12:57

Papu-Siviglia: arrivano le firme. All'Atalanta 7.5 milioni di euro, contratto fino al 2024 per Gomez

25 gennaio 2021 22:04

Ceccarini: "Papu Gomez va al Siviglia. All'Atalanta 8 milioni di euro"

25 gennaio 2021 16:33

Marino: "Sapete più notizie voi dell'Atalanta su Gomez"

23 gennaio 2021 19:08

L'Atalanta rispedisce al mittente già a gennaio Piccini, il terzino destro ex viola è un flop da Gasp

23 gennaio 2021 17:07

Di Marzio, Gomez accetta il Siviglia. Offerti 7 milioni all'Atalanta, si può chiudere nelle prossime ore

23 gennaio 2021 00:14

Attenta Fiorentina, anche il Siviglia vuole Gomez, l'Atalanta vuole venderlo all'estero

22 gennaio 2021 19:21

Bergomi su Sky Sport: "Purtroppo in Italia vince sempre la Juventus"

23 agosto 2020 18:39

Banega prende in giro Conte per il parrucchino. Scoppia la lite, il racconto

22 agosto 2020 04:10

Biraghi, due club spagnoli lo vogliono prendere a titolo definitivo. La sua prima scelta però...

16 agosto 2020 16:09

Tuttosport, spunta Vazquez del Siviglia, al Palermo con Iachini. Verrà inserito Pulgar nella trattativa?

01 agosto 2020 11:35

Muriel e il riscatto mancato, il no arrivò da Corvino. Il retroscena

15 luglio 2020 13:47

Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"

13 luglio 2020 17:16

TMW, il Siviglia vuole Pulgar, per la Fiorentina non è incedibile

09 luglio 2020 23:41

Incontro fra Calabria e la dirigenza del Milan. Possibile futuro alla Fiorentina? I dettagli

29 giugno 2020 16:25

CorSport, Pezzella-Fiorentina, si discuterà del rinnovo a fine stagione. Per il Napoli è la prima scelta

26 giugno 2020 10:54

Dalla Spagna: Unzuè, ex portiere spagnolo affetto da SLA. L'annuncio oggi in conferenza stampa

18 giugno 2020 14:23

Corriere dello Sport, Siviglia e West Ham vogliono Pulgar, offerte alla Fiorentina per 12 milioni

10 giugno 2020 09:48

Dalla Spagna, De Paul nelle mire del Siviglia. L'argentino il primo nome per sostituire Banega. I dettagli

15 maggio 2020 16:56

Joaquin: "Se il Betis non mi avesse chiamato, avrei rinnovato altri due anni con la Fiorentina"

15 maggio 2020 10:19

Suso svela: "Fiorentina? Ho incontrato Commisso e Pradè, mi hanno fatto un'offerta importante. Poi..."

29 aprile 2020 17:18

Gazzetta, nel futuro di Florenzi c'è l'Italia: piace alla Fiorentina ma attenzione a Monchi

14 aprile 2020 13:25

Coronavirus, il Siviglia è in crisi economica. Mette tutti i dipendenti in cassa integrazione

08 aprile 2020 18:15

La UEFA ha deciso: rinviate Inter - Getafe e Siviglia - Roma! Le restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia la causa

11 marzo 2020 17:56

La Roma non potrà giocare gli ottavi di Europa League. Impossibile raggiungere la Spagna. L'annuncio

11 marzo 2020 14:23

Caos Roma, non sa come raggiungere Siviglia: e l'Uefa continua a tacere sull'emergenza

11 marzo 2020 13:11

La Spagna vieta i voli verso l'Italia. A rischio le partite di Inter e Roma in Europa League

10 marzo 2020 15:47

Di Marzio, Suso del Milan va verso il Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto

26 gennaio 2020 18:02

Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

09 dicembre 2019 10:19

Banega in viola? L'ok del calciatore c'è, vicino anche l'accordo con il Siviglia

08 dicembre 2019 11:37

Dall'Argentina, tutto fatto per il passaggio in viola di Banega. A gennaio sarà della Fiorentina, i dettagli.

07 dicembre 2019 17:42

Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma

05 dicembre 2019 14:13

La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina

03 dicembre 2019 11:31

Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester

02 dicembre 2019 10:53

Non solo Rebic, Hagi vicino al Siviglia, e il tesoretto per la Fiorentina aumenta

03 luglio 2019 12:35

L'Atalanta ha raggiunto l'accordo con il Siviglia per l'ex viola Luis Muriel

17 giugno 2019 22:59

Il ds del Siviglia Monchi è interessato al centrocampista ex viola Ianis Hagi

15 giugno 2019 19:33

Criscitiello: "Il Milan sta seguendo la vicenda Fiorentina, obiettivo prendere Muriel"

04 giugno 2019 16:00

È morto l'ex calciatore dell'Atletico Madrid, Josè Antonio Reyes in un incidente automobilistico

01 giugno 2019 13:49

In serio dubbio il riscatto di Muriel per la Fiorentina. I motivi del gelo e lo scenario attuale

30 maggio 2019 13:20

Muriel riscatto in forte dubbio. Grande distanza tra Fiorentina e Siviglia, i dettagli

21 maggio 2019 12:29

Muriel, riscatto in dubbio. Secondo la Fiorentina sono tanti tredici milioni per il 28enne colombiano

17 maggio 2019 12:34

La Nazione, giovedì incontro Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Muriel

13 maggio 2019 07:27

Dalla Spagna, Di Francesco ha detto no a Monchi. Ha scelto la Fiorentina, il suo futuro sarà a Firenze

04 aprile 2019 16:56

Di Francesco vicino alla Fiorentina? Si, ma adesso ci prova anche il Siviglia. Lo rivuole Monchi alla sua corte

03 aprile 2019 14:01

Quale futuro per Pioli dopo la Fiorentina? Rumors Siviglia, sirene cinesi per il tecnico

29 marzo 2019 16:29

Muriel verrà riscattato in anticipo: 15 milioni senza bonus al Siviglia in primavera

08 marzo 2019 17:49

Ritorno sedicesimi, Siviglia-Lazio 2-0. I biancocelesti devono dire addio all'Europa League.

20 febbraio 2019 19:40

Lazio-Siviglia, in tribuna allo stadio Olimpico era presente anche Luis Muriel...

14 febbraio 2019 21:49

Nazione, il Napoli vuole il Siviglia, ma Rog spinge per la Fiorentina. Il retroscena

16 gennaio 2019 11:09

Rog del Napoli va al Siviglia, prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni

15 gennaio 2019 18:22

Russo su Muriel: "La Liga lo ha fatto maturare. Quando gioca dietro la punta e va al tiro.."

04 gennaio 2019 20:16

Muriel non tradisce, sarà della Fiorentina. Mercoledì le visite mediche a Firenze, ecco l'annuncio

31 dicembre 2018 10:47

ACCORDO TOTALE FIORENTINA MURIEL, MA IL MILAN SI È INSERITO. ADESSO...

30 dicembre 2018 20:00

Muriel in viola a gennaio? No, il calciatore vuole il Milan. Trattativa avviata

18 dicembre 2018 14:36

La Nazione, Muriel rifiuta lo Sporting vuole la Serie A e in particolare la Fiorentina

05 dicembre 2018 10:22

Il Siviglia vuole Hagi, pronti 3 milioni per lui. Ecco quanto spetterebbe alla Fiorentina

04 dicembre 2018 15:03

La Nazione, Corvino vuole rifare l'attacco. Muriel e Stepinski obiettivi viola per gennaio

04 dicembre 2018 11:36

La Nazione, la Fiorentina vuole Muriel, sondaggio con il Siviglia. Ipotesi prestito. Le ultime

03 dicembre 2018 10:18

Montella, ricordo amaro del Siviglia, nonostante la Champions e la Coppa del Re

07 novembre 2018 14:37

Premium Sport: Kalinic verso l'addio al Milan, su di lui è forte l'interesse del Siviglia

15 giugno 2018 17:46

Montella, altro esonero: il Siviglia lo silura, fatale la sconfitta contro il Levante. Dopo Firenze il buio...

28 aprile 2018 17:20

Montella vicino all'esonero a Siviglia. Ancora una delusione dopo l'addio a Firenze

23 aprile 2018 11:39

Ex viola, Montella: "Felice per la mia seconda gara in Champions. Mou innovatore, domani canto l'inno del Siviglia"

20 febbraio 2018 16:05

Ex viola, Montella abbonato alla "manita": il suo Siviglia ne prende 5 anche dall'Eibar

03 febbraio 2018 16:20

Montella torna a sorridere: 3-0 all'Espanyol dopo il successo in coppa e Real agganciato

20 gennaio 2018 21:17

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