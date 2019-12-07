Dall'Argentina, tutto fatto per il passaggio in viola di Banega. A gennaio sarà della Fiorentina, i dettagli.

Secondo quanto riportato dal portale argentino tntsports.com, Ever Banega da gennaio sarà un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ex Inter adesso al Siviglia classe 88 avrebbe già organizzato...

Secondo quanto riportato dal portale argentino tntsports.com, Ever Banega da gennaio sarà un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista ex Inter adesso al Siviglia classe 88 avrebbe già organizzato tutto per il suo approdo in serie A con la maglia viola. Nella patria di Benega sono sicuri, è conclusa l'operazione per portarlo a Firenze. Questo rumors era già rimbalzato in Italia diversi giorni fa, ma nessuno, fino ad ora, aveva dato per fatto l'acquisto.