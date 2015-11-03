Notizie Banega Fiorentina

Banega prende in giro Conte per il parrucchino. Scoppia la lite, il racconto
22 agosto 2020 04:10
Dalla Spagna, De Paul nelle mire del Siviglia. L'argentino il primo nome per sostituire Banega. I dettagli
15 maggio 2020 16:56
Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi
17 dicembre 2019 12:40
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio
09 dicembre 2019 10:19
Banega in viola? L'ok del calciatore c'è, vicino anche l'accordo con il Siviglia
08 dicembre 2019 11:37
Dall'Argentina, tutto fatto per il passaggio in viola di Banega. A gennaio sarà della Fiorentina, i dettagli.
07 dicembre 2019 17:42
Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio
06 dicembre 2019 00:42
Per gennaio la Fiorentina segue Banega del Siviglia, Politano dell'Inter e Florenzi della Roma
05 dicembre 2019 14:13
La Fiorentina ha il sì di Banega. L'intesa con il Siviglia per il trasferimento è vicina
03 dicembre 2019 11:31
Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester
02 dicembre 2019 10:53
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