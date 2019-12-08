Banega in viola? L'ok del calciatore c'è, vicino anche l'accordo con il Siviglia

Oggi la Fiorentina è pronta a giocare con il 4-3-1-2. Un modulo perfetto secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino per Ever Banega il quale dovrebbe essere un centrocampista viola già a gennaio. L'...

Oggi la Fiorentina è pronta a giocare con il 4-3-1-2. Un modulo perfetto secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino per Ever Banega il quale dovrebbe essere un centrocampista viola già a gennaio. L'ok del calciatore al trasferimento già c'è e quello con il Siviglia è sempre più vicino.