Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta pensando al mercato di gennaio. Al momento le piste più calde sembrano quelle che portano a Ever Banega, centrocampista del Siviglia e Ma...

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta pensando al mercato di gennaio. Al momento le piste più calde sembrano quelle che portano a Ever Banega, centrocampista del Siviglia e Matteo Politano, esterno d'attacco dell'Inter il quale non è tra i titolari di Conte. Restano comunque in piedi anche le piste che portano a Dennis Praet, ex Samp ora al Leicester e Domenico Berardi del Sassuolo.