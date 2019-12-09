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Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta pensando al mercato di gennaio. Al momento le piste più calde sembrano quelle che portano a Ever Banega, centrocampista del Siviglia e Ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 10:19
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio -
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Secondo quanto scrive Il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta pensando al mercato di gennaio. Al momento le piste più calde sembrano quelle che portano a Ever Banega, centrocampista del Siviglia e Matteo Politano, esterno d'attacco dell'Inter il quale non è tra i titolari di Conte. Restano comunque in piedi anche le piste che portano a Dennis Praet, ex Samp ora al Leicester e Domenico Berardi del Sassuolo.

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