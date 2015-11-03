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Notizie Praet Fiorentina

Corriere dello Sport, Bajrami è il favorito ma torna di moda Praet per la Fiorentina

12 agosto 2022 08:19

Pradè smentisce: "Praet e Puig non interessano, siamo cinque in mediana più Castrovilli e Zurkowski"

05 luglio 2022 13:19

Corriere dello Sport, Praet, entro 48 ore la Fiorentina offrirà 7 milioni al Leicester

03 luglio 2022 09:03

Nazione, per Praet il Leicester potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

03 luglio 2022 08:57

Nazione, Praet pista complicata per la Fiorentina ma i suoi agenti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto 

02 luglio 2022 08:59

Tuttosport, la Fiorentina offre 6 milioni più 2 di bonus per l’acquisto di Praet a titolo definitivo 

01 luglio 2022 08:23

Pedullà: "Manca solo l'annuncio per Mandragora alla Fiorentina. Operazione da 10 milioni di euro"

30 giugno 2022 17:15

Di Marzio: "Blitz della Fiorentina per Praet. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo"

30 giugno 2022 00:09

Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni

27 maggio 2022 11:35

Dall'Inghilterra, Praet vuole andare via dal Leicester. Può tornare in Italia

21 luglio 2021 18:20

Nazione, Nainggolan? C'è bisogno di tempo. Serve l'ok di Commisso per l'assalto a Torreira o Praet

28 dicembre 2020 10:37

Nazione, Fiorentina su Torreira e Praet, a gennaio serve un regista. Cistana? Si può chiudere a 5 milioni

11 dicembre 2020 10:58

Tuttosport, Praet, la Fiorentina pensa di nuovo a lui per il centrocampo. I rapporti con il Leicester...

26 agosto 2020 08:18

Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola

24 dicembre 2019 10:16

Rocco pronto a mettere mano al portafoglio, almeno 40 milioni investiti sul mercato a gennaio

23 dicembre 2019 14:49

Gazzetta, Praet del Leicester è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo Viola

22 dicembre 2019 14:52

Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi

17 dicembre 2019 12:40

Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"

11 dicembre 2019 11:04

La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi

11 dicembre 2019 08:47

Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino

10 dicembre 2019 12:49

Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio

09 dicembre 2019 10:19

Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio

06 dicembre 2019 00:42

Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester

02 dicembre 2019 10:53

Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?

29 novembre 2019 12:14

Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli

28 novembre 2019 12:13

Per gennaio la Fiorentina mette nel mirino Praet del Leicester. La formula potrebbe essere...

28 novembre 2019 11:14

Mercato: Fonti inglesi spingono il centrocampista Dennis Praet alla Fiorentina già da Gennaio

24 novembre 2019 09:06

Ljajic? No, la Fiorentina vuole Praet del Leicester, ecco le alternative. A gennaio due colpi

20 novembre 2019 18:56

Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria

19 luglio 2019 00:21

De Rossi pista ancora viva. Si pensa anche a Praet. Per l'attacco Inglese prima scelta

10 luglio 2019 11:57

Da Genova, se la Fiorentina vende Veretout al Milan prende Praet per 20 milioni dalla Sampdoria

03 luglio 2019 17:07

Bennacer ad una passo, da Biglia a De Rossi fino a Tonali, tutti i nomi per il centrocampo

26 giugno 2019 14:12

Un centrocampo viola interamente da costruire. Biglia e Praet gli altri due nomi sulla lista di Pradè e Montella

23 giugno 2019 11:48

Tuttosport, Praet seguito dai viola ma la concorrenza italiana e non, è forte

22 giugno 2019 14:15

I viola interessati a Praet. Buonissimi rapporti tra il calciatore e Pradè

20 giugno 2019 10:57

Praet: "Oggi dobbiamo vincere perché contro la Fiorentina abbiamo perso due punti. A Firenze..."

26 gennaio 2019 18:00

Ferrero: "Muriel un campione, Praet stava per punire i viola. Il nostro obbiettivo..."

07 novembre 2016 18:10

Il regalo di Ferrero alla sua Sampdoria, preso Praet per 10 milioni, era stato vicino alla Fiorentina

19 agosto 2016 15:52

Niente Siviglia per Praet, la Fiorentina è in corsa, ma il club belga minaccia...

20 giugno 2016 08:46

Praet smetisce una sua scelta per il Siviglia. Ecco la situazione attuale con la Fiorentina

28 maggio 2016 14:33

Pradé vede Pozzo: futuro all'Udinese. Praet si complica: 15 milioni dalla Premier...

22 maggio 2016 13:23

Sousa dà una svolta alla trattativa per Praet. Corvino torna e si porta dietro un figlio

22 maggio 2016 09:56

Dal Belgio: la Fiorentina ha chiuso per Praet, la verità invece...

11 maggio 2016 08:59

Praet? Potrebbe essere gia viola. Mentre l'Inter vince un duello sul mercato con la viola...

06 maggio 2016 10:59

Praet vicino al matrimonio con la Fiorentina, Lasagna interessa. Sarà Babacar il sacrificato. Missiroli...

01 maggio 2016 13:39

La Nazione: Praet sarà un giocatore viola. I soldi del suo acquisto...

29 aprile 2016 11:16

Praet dice si alla Fiorentina, ecco le cifre di un colpo che sarebbe importantissimo

19 aprile 2016 10:32

Praet - Fiorentina, tutto vero. All'incontro c'era anche l'Anderlecht. Indiscrezioni dell'incontro milanese...

16 aprile 2016 11:52

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