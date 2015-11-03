Notizie Praet Fiorentina

Corriere dello Sport, Bajrami è il favorito ma torna di moda Praet per la Fiorentina
12 agosto 2022 08:19
Pradè smentisce: "Praet e Puig non interessano, siamo cinque in mediana più Castrovilli e Zurkowski"
05 luglio 2022 13:19
Corriere dello Sport, Praet, entro 48 ore la Fiorentina offrirà 7 milioni al Leicester
03 luglio 2022 09:03
Nazione, per Praet il Leicester potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni
03 luglio 2022 08:57
Nazione, Praet pista complicata per la Fiorentina ma i suoi agenti hanno aperto al prestito con diritto di riscatto
02 luglio 2022 08:59
Tuttosport, la Fiorentina offre 6 milioni più 2 di bonus per l’acquisto di Praet a titolo definitivo
01 luglio 2022 08:23
Pedullà: "Manca solo l'annuncio per Mandragora alla Fiorentina. Operazione da 10 milioni di euro"
30 giugno 2022 17:15
Di Marzio: "Blitz della Fiorentina per Praet. Il giocatore potrebbe arrivare a titolo definitivo"
30 giugno 2022 00:09
Tuttosport, Leicester cerca acquirenti per Praet. Osserva la Fiorentina: servono 15 milioni
27 maggio 2022 11:35
Dall'Inghilterra, Praet vuole andare via dal Leicester. Può tornare in Italia
21 luglio 2021 18:20
Nazione, Nainggolan? C'è bisogno di tempo. Serve l'ok di Commisso per l'assalto a Torreira o Praet
28 dicembre 2020 10:37
Nazione, Fiorentina su Torreira e Praet, a gennaio serve un regista. Cistana? Si può chiudere a 5 milioni
11 dicembre 2020 10:58
Tuttosport, Praet, la Fiorentina pensa di nuovo a lui per il centrocampo. I rapporti con il Leicester...
26 agosto 2020 08:18
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
Rocco pronto a mettere mano al portafoglio, almeno 40 milioni investiti sul mercato a gennaio
23 dicembre 2019 14:49
Gazzetta, Praet del Leicester è l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo Viola
22 dicembre 2019 14:52
Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi
17 dicembre 2019 12:40
Praet chiude alla cessione: "Resto qui, voglio diventare un titolarissimo del Leicester"
11 dicembre 2019 11:04
La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi
11 dicembre 2019 08:47
Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino
10 dicembre 2019 12:49
Da Banega a Berardi passando per Politano e Praet: i nomi per il mercato di gennaio
09 dicembre 2019 10:19
Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio
06 dicembre 2019 00:42
Per il mercato di gennaio spunta l'idea Banega del Siviglia. L'altro nome è Praet del Leicester
02 dicembre 2019 10:53
Praet del Leicester subito a gennaio. Prestito con diritto di riscatto?
29 novembre 2019 12:14
Praet, la Fiorentina fa sul serio per gennaio. Possibile arrivo in prestito con diritto, i dettagli
28 novembre 2019 12:13
Per gennaio la Fiorentina mette nel mirino Praet del Leicester. La formula potrebbe essere...
28 novembre 2019 11:14
Mercato: Fonti inglesi spingono il centrocampista Dennis Praet alla Fiorentina già da Gennaio
24 novembre 2019 09:06
Ljajic? No, la Fiorentina vuole Praet del Leicester, ecco le alternative. A gennaio due colpi
20 novembre 2019 18:56
Di Marzio, Praet ha rifiutato la Fiorentina, era fatto lo scambio con Benassi alla Sampdoria
19 luglio 2019 00:21
De Rossi pista ancora viva. Si pensa anche a Praet. Per l'attacco Inglese prima scelta
10 luglio 2019 11:57
Da Genova, se la Fiorentina vende Veretout al Milan prende Praet per 20 milioni dalla Sampdoria
03 luglio 2019 17:07
Bennacer ad una passo, da Biglia a De Rossi fino a Tonali, tutti i nomi per il centrocampo
26 giugno 2019 14:12
Un centrocampo viola interamente da costruire. Biglia e Praet gli altri due nomi sulla lista di Pradè e Montella
23 giugno 2019 11:48
Tuttosport, Praet seguito dai viola ma la concorrenza italiana e non, è forte
22 giugno 2019 14:15
I viola interessati a Praet. Buonissimi rapporti tra il calciatore e Pradè
20 giugno 2019 10:57
Praet: "Oggi dobbiamo vincere perché contro la Fiorentina abbiamo perso due punti. A Firenze..."
26 gennaio 2019 18:00
Ferrero: "Muriel un campione, Praet stava per punire i viola. Il nostro obbiettivo..."
07 novembre 2016 18:10
Il regalo di Ferrero alla sua Sampdoria, preso Praet per 10 milioni, era stato vicino alla Fiorentina
19 agosto 2016 15:52
Niente Siviglia per Praet, la Fiorentina è in corsa, ma il club belga minaccia...
20 giugno 2016 08:46
Praet smetisce una sua scelta per il Siviglia. Ecco la situazione attuale con la Fiorentina
28 maggio 2016 14:33
Pradé vede Pozzo: futuro all'Udinese. Praet si complica: 15 milioni dalla Premier...
22 maggio 2016 13:23
Sousa dà una svolta alla trattativa per Praet. Corvino torna e si porta dietro un figlio
22 maggio 2016 09:56
Dal Belgio: la Fiorentina ha chiuso per Praet, la verità invece...
11 maggio 2016 08:59
Praet? Potrebbe essere gia viola. Mentre l'Inter vince un duello sul mercato con la viola...
06 maggio 2016 10:59
Praet vicino al matrimonio con la Fiorentina, Lasagna interessa. Sarà Babacar il sacrificato. Missiroli...
01 maggio 2016 13:39
La Nazione: Praet sarà un giocatore viola. I soldi del suo acquisto...
29 aprile 2016 11:16
Praet dice si alla Fiorentina, ecco le cifre di un colpo che sarebbe importantissimo
19 aprile 2016 10:32
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