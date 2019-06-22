Tuttosport, Praet seguito dai viola ma la concorrenza italiana e non, è forte
Secondo Tuttosport il centrocampista classe '94 della Sampdoria Dennis Praet è nel mirino viola. Su di lui però è forte la concorrenza del Milan in Italia ma soprattutto quella dei club inglesi.
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 14:15
Secondo Tuttosport il centrocampista classe '94 della Sampdoria Dennis Praet è nel mirino viola. Su di lui però è forte la concorrenza del Milan in Italia ma soprattutto quella dei club inglesi.