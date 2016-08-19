Il regalo di Ferrero alla sua Sampdoria, preso Praet per 10 milioni, era stato vicino alla Fiorentina

A lungo corteggiato dalla Fiorentina di Pradè, adesso il colpo lo fa la Sampdoria

I blucerchiati hanno trovato l'accordo con l'Anderlecht per il trequartista: operazione da 8 milioni più 2 di bonus. Il centrocampista ha firmato un quadriennale

La Sampdoria batte un colpo sul mercato e consegna a Giampaolo un acquisto dopo una lunga serie di cessione: si è concluso, infatti, con successo il corteggiamento alla promessa del calcio belga Dennis Praet, trequartista di 22 anni e capitano della sua nazionale under 21.

Le cifre. Nel pomeriggio, la Sampdoria ha perfezionato l'operazione con l'Anderlecht per un acquisto a titolo definitivo sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Nel giorno in cui è stato ufficializzato il ritorno di Dodò dall'Inter, la Samp di Massimo Ferrero ha così consegnato a Giampaolo un rinforzo importante per il centrocampo. Il belga firma un contratto quadriennale.