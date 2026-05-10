"Via la me**a da Firenze, fate ridere": bordata di fischi al Franchi dopo l'osceno 0-0 con il Genoa

Un clima tesissimo che conferma tutta la distanza ormai creatasi tra tifoseria e squadra in questo finale di stagione

Finisce 0-0 tra Fiorentina e Genoa allo Stadio Artemio Franchi, al termine di una partita poverissima di emozioni, occasioni e qualità.

Pochi tiri, ritmi bassi e praticamente nessuna vera chance da gol: uno spettacolo deludente che fotografa perfettamente la stagione viola. Il punto conquistato basta comunque per blindare la salvezza, ma nell’ambiente non c’è alcuna voglia di festeggiare dopo un’annata vissuta costantemente tra difficoltà, contestazioni e prestazioni sottotono.

E infatti, al triplice fischio, è esplosa la rabbia del Franchi. Dalle tribune sono piovuti fischi pesantissimi contro squadra e giocatori, accompagnati da cori durissimi come “Voi siete uomini di me**da", "fate ridere", "andate a lavorare" e "meritiamo di più".