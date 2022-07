Nazione, per Praet il Leicester potrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni

Si tratta ancora con il Leicester per arrivare a Praet. Gli inglesi sono anche decisi a lasciar partire l’ex Samp a titolo definitivo, ma potrebbero anche ’accontentarsi’ di un prestito con diritto di riscatto fissato a non meno di 15 milioni. Si lavora per limare la cifra che resta importante. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ SU IKONÈ: “QUEST’ANNO DEVE ESPLODERE E FAR VEDERE TUTTA LA SUA QUALITÀ. SONO UN SUO GRANDE FAN”