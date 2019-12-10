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Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino

Secondo Stadio, Commisso ha dato carta bianca a Pradè per quanto riguarda il mercato di gennaio. Il sogno resta Berardi che apparentemente non sembra però molto accessibile. Gli ultimi due nomi sul pi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 12:49
Commisso, carta bianca a Pradè per il mercato. Sogno Berardi, ecco gli altri nomi sul taccuino -
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Secondo Stadio, Commisso ha dato carta bianca a Pradè per quanto riguarda il mercato di gennaio. Il sogno resta Berardi che apparentemente non sembra però molto accessibile. Gli ultimi due nomi sul piatto sono Praet del Leicester che Pradè porto alla Samp e Politano che anche lui piaceva molto nella finestra estiva del calciomercato

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