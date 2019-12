Secondo La Gazzetta dello Sport i moduli maggiormente utilizzati da Beppe Iachini sono il 3-5-2 ed il 4-3-3. I giocatori viola dal punto di vista atletico sono sembrati in difficoltà in queste settimane tanto che il nuovo allenatore il 29, alla ripresa degli allenamenti, lavorerà proprio a livello fisico. Il primo nome suggerito dal nuovo allenatore della Fiorentina al ds Pradè è quello di Matteo Politano, da lui lanciato nel Sassuolo ora all’Inter. Per il centrocampo piace Praet del Leicester mentre per l’attacco nel mirino viola ci sono Zaza del Torino, Cutrone del Wolverhampton e Petagna della Spal.