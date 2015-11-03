Notizie Wolverhampton Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"
05 dicembre 2025 13:34
Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"
07 novembre 2025 13:16
Nazione: "Ikoné via? La Fiorentina spera di chiudere con i Wolves in prestito con obbligo a 12 milioni"
27 agosto 2024 08:54
In Premier League vicina svolta clamorosa, il 6 Giugno i club possono abolire il VAR!
15 maggio 2024 22:18
Gazzetta, Gollini può partire se gli piace la squadra che lo segue: spunta il Wolverhampton
31 dicembre 2022 09:30
Ricordate Cutrone? Non riesce a segnare nemmeno in serie B. Doveva diventare il bomber viola
11 dicembre 2022 19:56
Dopo il flop anche ad Empoli Cutrone riparte dalla serie B. Ufficiale il passaggio al Como
29 agosto 2022 16:11
Atletico Madrid in cerca di un attaccante: in pole c'è Rafa Mir. Piace Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro
10 agosto 2021 09:49
TMW, Kouame-Fiorentina verso l'addio. Wolverhampton e Crystal Palace alla finestra
31 maggio 2021 23:06
Nazione, Kouame, Wolves pronti ad offrire 18 milioni. Orsolini può essere il suo sostituto
26 marzo 2021 09:32
TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina
30 gennaio 2021 11:52
Di Marzio, Cutrone tornerà in Italia: Udinese in pole position, Parma indietro nella corsa
25 gennaio 2021 18:11
Sky, Cutrone è vicino al Parma. Il giocatore sta per tornare in Italia
25 gennaio 2021 15:34
Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José
22 gennaio 2021 15:41
Cutrone come nella Fiorentina, non gioca nemmeno al Wolverhampton, ci pensa il Parma a gennaio
19 gennaio 2021 19:00
Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"
07 gennaio 2021 14:13
Sky Sport, Cutrone-Fiorentina addio ad un passo. L'attaccante potrebbe tornare al Wolverhampton
06 gennaio 2021 23:23
L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"
05 dicembre 2020 15:57
Ag. Cutrone: "La Fiorentina ha l'obbligo di riscatto se gioca altre 15 partite da titolare"
06 ottobre 2020 22:27
La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO
19 luglio 2020 19:12
Iachini boccia Cutrone, in panchina nonostante Vlahovic squalificato. Dopo Pedro altro flop costoso di Pradè
01 luglio 2020 12:48
Il presidente dell' Olympiacos positivo al Coronavirus! A serio rischio la gara con i Wolves in Europa League
11 marzo 2020 12:13
Cutrone: "Dell'esperienza inglese non rinnego nulla mi ha fatto crescere come uomo ma il mister del Wolves..."
21 febbraio 2020 20:10
Ag. Cutrone: "I Wolves volevano il diritto di riacquisto, abbiamo lottato molto per arrivare in viola"
17 febbraio 2020 20:31
VIDEO, Cutrone canta "Patrick Cutrone, he loves Lampredotto, he loves bistecca" e poi continua...
24 gennaio 2020 15:41
Cutrone: "Ci aspetta una battaglia contro il Genoa. Siamo un bel gruppo, i tifosi ci aiutano tantissimo"
23 gennaio 2020 11:11
Pedullà, Cutrone arriva in prestito (3 mln) con obbligo di riscatto a 15. Forse già in serata a Firenze
09 gennaio 2020 17:34
Cutrone nuovo centravanti viola ma in campionato la sua media gol è bassa, 1 gol ogni 5 partite. E tante bocciature...
09 gennaio 2020 15:53
Cutrone alla Fiorentina in prestito oneroso di 3 milioni con riscatto obbligatorio a 15 milioni. I dettagli
09 gennaio 2020 15:33
Sky Sport, sbloccata la trattativa per Cutrone alla Fiorentina, limiti i dettagli dell'accordo economico
09 gennaio 2020 15:22
Gazzetta, Cutrone sarà dei viola entro 48h. Prestito di 18 mesi con obbligo fissato a 16-18 mln
09 gennaio 2020 12:06
Cutrone, c'è l'intesa per un contratto da 2,2 mln fino al 2025. Ecco le possibili cifre dell'operazione
09 gennaio 2020 00:44
Pasqualin: “I viola aspettano con ansia di chiudere per Cutrone”
08 gennaio 2020 23:04
CorSport, la Fiorentina per Cutrone ha offerto 14-15 milioni. I wolves ne chiedono 18
08 gennaio 2020 11:31
I Wolves vorrebbero tenere una percentuale del cartellino di Cutrone, la trattativa con i viola continua
08 gennaio 2020 11:20
Sky, brusca frenata per Cutrone in viola. I Wolves stanno facendo resistenza e temporeggiano
07 gennaio 2020 20:17
Patrick Cutrone è a un passo dalla Fiorentina. Entro 48 ore potrebbe esserci la fumata bianca
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CorSport, domani può arrivare la chiusura per Cutrone in viola. Pedro partirà in prestito in Europa
06 gennaio 2020 12:07
Cutrone ha dato il suo ok al trasferimento in viola. Ecco la probabile formula e le cifre
05 gennaio 2020 13:20
Firenze è per Cutrone la piazza giusta per trovare continuità? Con i Wolves in Premier 307' giocati e 2 gol
01 gennaio 2020 14:25
Gazzetta, Cutrone sempre più vicino alla Fiorentina, ultimi dettagli da limare con i Wolves
31 dicembre 2019 10:42
Daily Mail, Cutrone sarà ceduto alla Fiorentina in prestito per 6 mesi più diritto di riscatto a 15 milioni
30 dicembre 2019 20:42
Gazzetta, per Cutrone in viola si chiuderà in settimana. Prestito con o senza obbligo di riscatto?
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Pedullà: "Iachini deve tagliare i rami secchi. La Fiorentina deve acquistare un calciatore per reparto"
29 dicembre 2019 20:12
Nazione, Llorente nel mirino della Fiorentina. Per Cutrone in viola si aspetta solo l'ok dei Wolves
28 dicembre 2019 11:46
Aveva ragione Montella? Piatek perfetto, Cutrone altro flop. Perché continuare a sbagliare? Lo rivelano i numeri
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Gazzetta, Il Wolverhampton vuole cedere Cutrone per 21 milioni o in prestito con obbligo di riscatto
27 dicembre 2019 14:11
La Fiorentina ha presentato la prima offerta per Cutrone: 2 milioni di prestito + 16 di riscatto
25 dicembre 2019 00:15
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
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A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè
16 dicembre 2019 10:48
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