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Notizie Wolverhampton Fiorentina

Dall'Inghilterra riportano: "La Fiorentina è interessata a Fer Lopez, giocatore spagnolo offensivo del Wolverhampton"

05 dicembre 2025 13:34

Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"

07 novembre 2025 13:16

Nazione: "Ikoné via? La Fiorentina spera di chiudere con i Wolves in prestito con obbligo a 12 milioni"

27 agosto 2024 08:54

In Premier League vicina svolta clamorosa, il 6 Giugno i club possono abolire il VAR!

15 maggio 2024 22:18

Gazzetta, Gollini può partire se gli piace la squadra che lo segue: spunta il Wolverhampton

31 dicembre 2022 09:30

Ricordate Cutrone? Non riesce a segnare nemmeno in serie B. Doveva diventare il bomber viola

11 dicembre 2022 19:56

Dopo il flop anche ad Empoli Cutrone riparte dalla serie B. Ufficiale il passaggio al Como

29 agosto 2022 16:11

Atletico Madrid in cerca di un attaccante: in pole c'è Rafa Mir. Piace Vlahovic, ma la Fiorentina fa muro

10 agosto 2021 09:49

TMW, Kouame-Fiorentina verso l'addio. Wolverhampton e Crystal Palace alla finestra

31 maggio 2021 23:06

Nazione, Kouame, Wolves pronti ad offrire 18 milioni. Orsolini può essere il suo sostituto

26 marzo 2021 09:32

TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina

30 gennaio 2021 11:52

Di Marzio, Cutrone tornerà in Italia: Udinese in pole position, Parma indietro nella corsa

25 gennaio 2021 18:11

Sky, Cutrone è vicino al Parma. Il giocatore sta per tornare in Italia

25 gennaio 2021 15:34

Cutrone lascierà ancora il Wolverhampton che si rinforza con Willian José

22 gennaio 2021 15:41

Cutrone come nella Fiorentina, non gioca nemmeno al Wolverhampton, ci pensa il Parma a gennaio

19 gennaio 2021 19:00

Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"

07 gennaio 2021 14:13

Sky Sport, Cutrone-Fiorentina addio ad un passo. L'attaccante potrebbe tornare al Wolverhampton

06 gennaio 2021 23:23

L'annuncio: "Tolto l'obbligo di riscatto per Cutrone. È rassegnato, non è stato trattato come altri"

05 dicembre 2020 15:57

Ag. Cutrone: "La Fiorentina ha l'obbligo di riscatto se gioca altre 15 partite da titolare"

06 ottobre 2020 22:27

La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

19 luglio 2020 19:12

Iachini boccia Cutrone, in panchina nonostante Vlahovic squalificato. Dopo Pedro altro flop costoso di Pradè

01 luglio 2020 12:48

Il presidente dell' Olympiacos positivo al Coronavirus! A serio rischio la gara con i Wolves in Europa League

11 marzo 2020 12:13

Cutrone: "Dell'esperienza inglese non rinnego nulla mi ha fatto crescere come uomo ma il mister del Wolves..."

21 febbraio 2020 20:10

Ag. Cutrone: "I Wolves volevano il diritto di riacquisto, abbiamo lottato molto per arrivare in viola"

17 febbraio 2020 20:31

VIDEO, Cutrone canta "Patrick Cutrone, he loves Lampredotto, he loves bistecca" e poi continua...

24 gennaio 2020 15:41

Cutrone: "Ci aspetta una battaglia contro il Genoa. Siamo un bel gruppo, i tifosi ci aiutano tantissimo"

23 gennaio 2020 11:11

Pedullà, Cutrone arriva in prestito (3 mln) con obbligo di riscatto a 15. Forse già in serata a Firenze

09 gennaio 2020 17:34

Cutrone nuovo centravanti viola ma in campionato la sua media gol è bassa, 1 gol ogni 5 partite. E tante bocciature...

09 gennaio 2020 15:53

Cutrone alla Fiorentina in prestito oneroso di 3 milioni con riscatto obbligatorio a 15 milioni. I dettagli

09 gennaio 2020 15:33

Sky Sport, sbloccata la trattativa per Cutrone alla Fiorentina, limiti i dettagli dell'accordo economico

09 gennaio 2020 15:22

Gazzetta, Cutrone sarà dei viola entro 48h. Prestito di 18 mesi con obbligo fissato a 16-18 mln

09 gennaio 2020 12:06

Cutrone, c'è l'intesa per un contratto da 2,2 mln fino al 2025. Ecco le possibili cifre dell'operazione

09 gennaio 2020 00:44

Pasqualin: “I viola aspettano con ansia di chiudere per Cutrone”

08 gennaio 2020 23:04

CorSport, la Fiorentina per Cutrone ha offerto 14-15 milioni. I wolves ne chiedono 18

08 gennaio 2020 11:31

I Wolves vorrebbero tenere una percentuale del cartellino di Cutrone, la trattativa con i viola continua

08 gennaio 2020 11:20

Sky, brusca frenata per Cutrone in viola. I Wolves stanno facendo resistenza e temporeggiano

07 gennaio 2020 20:17

Patrick Cutrone è a un passo dalla Fiorentina. Entro 48 ore potrebbe esserci la fumata bianca

06 gennaio 2020 16:49

CorSport, domani può arrivare la chiusura per Cutrone in viola. Pedro partirà in prestito in Europa

06 gennaio 2020 12:07

Cutrone ha dato il suo ok al trasferimento in viola. Ecco la probabile formula e le cifre

05 gennaio 2020 13:20

Firenze è per Cutrone la piazza giusta per trovare continuità? Con i Wolves in Premier 307' giocati e 2 gol

01 gennaio 2020 14:25

Gazzetta, Cutrone sempre più vicino alla Fiorentina, ultimi dettagli da limare con i Wolves

31 dicembre 2019 10:42

Daily Mail, Cutrone sarà ceduto alla Fiorentina in prestito per 6 mesi più diritto di riscatto a 15 milioni

30 dicembre 2019 20:42

Gazzetta, per Cutrone in viola si chiuderà in settimana. Prestito con o senza obbligo di riscatto?

30 dicembre 2019 10:23

Pedullà: "Iachini deve tagliare i rami secchi. La Fiorentina deve acquistare un calciatore per reparto"

29 dicembre 2019 20:12

Nazione, Llorente nel mirino della Fiorentina. Per Cutrone in viola si aspetta solo l'ok dei Wolves

28 dicembre 2019 11:46

Aveva ragione Montella? Piatek perfetto, Cutrone altro flop. Perché continuare a sbagliare? Lo rivelano i numeri

27 dicembre 2019 15:50

Gazzetta, Il Wolverhampton vuole cedere Cutrone per 21 milioni o in prestito con obbligo di riscatto

27 dicembre 2019 14:11

La Fiorentina ha presentato la prima offerta per Cutrone: 2 milioni di prestito + 16 di riscatto

25 dicembre 2019 00:15

Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola

24 dicembre 2019 10:16

Nazione, per gennaio l'alternativa a Kalinic è Cutrone del Wolverhampton

20 dicembre 2019 09:51

A gennaio la Fiorentina cambia l'attacco: da Kalinic a Berardi tutti i nomi sul taccuino di Pradè

16 dicembre 2019 10:48

Cutrone il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Resta l'interesse viola anche per Keita

15 dicembre 2019 13:23

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