Nei prossimi giorni il ds viola Pradè incontrerà i dirigenti del Wolverhampton per parlare di Cutrone. La prima richiesta? 21 milioni o prestito con obbligo di riscatto. L’attaccante ex Milan piace ma su queste basi è impossibile trovare un accordo. Pradè è disposto a prenderlo in prestito oneroso se arriverà in prestito con diritto di riscatto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.