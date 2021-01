Cutrone come nella Fiorentina, non gioca nemmeno al Wolverhampton, ci pensa il Parma a gennaio

Cerca una punta il Parma in caso di movimenti in attacco, quello del Parma è il peggior attacco del campionato. Il club ducale non farà partire Roberto Inglese ma è da capire se ci saranno altre possibilità in uscita nel reparto, come Gervinho. Tra le ipotesi, secondo quanto riportato da TMW, c’è quella del prestito di Patrick Cutrone: rientrato al Wolverhampton dalla Fiorentina, il club di Marcello Carli avrebbe sondato il terreno per il prestito del giocatore scuola Milan che anche in Premier, da quando è rientrato, non ha mai giocato, solo qualche apparizione negli ultimi minuti, esattamente come accadeva nella Fiorentina.

