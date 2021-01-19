Dal centro sportivo, allenamento facoltativo oggi per la Fiorentina, pochi i giocatori presenti
Nonostante la batosta di Napoli, la maggior parte dei giocatori viola ha preferito restare a casa
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2021 19:04
Secondo Radio Bruno la Fiorentina questo pomeriggio ha programmato un allenamento facoltativo in palestra per i propri calciatori. A due giorni dalla batosta subita a Napoli, sembra che la seduta inserita non abbia riscosso grande successo, scarsa partecipazione da parte dei giocatori gigliati.
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