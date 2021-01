Gomez non ha mai chiuso alla Fiorentina, si lavora al doppio colpo con Torreira. Tempi non brevi

Che la Fiorentina voglia Gomez è notizia vecchia di un mese ormai che abbiamo dato in grande esclusiva alla fine di dicembre (LEGGI QUI). L’Atalanta vuole vendere il Papu, ormai fuori rosa, ma non per rafforzare una delle dirette concorrenti nella lotta per le posizioni nobili della classifica quindi l’ipotesi Fiorentina resta la preferita a Bergamo

Per questo motivo oggi il numero 10 nerazzurro si trova intrappolato. L’ex Catania, infatti, non vorrebbe spostarsi all’estero e adesso pare intenzionato ad aprire a un’ipotesi viola.

Negli ultimi giorni, infatti, chi cura gli interessi del giocatore non avrebbe chiuso la porta a priori alla Fiorentina, ma per il momento aspetta altre occasioni. L’obiettivo del Papu è centrare almeno la convocazione per la prossima Copa America con la Nazionale argentina.

Per farlo il fantasista non può permettersi di restare sei mesi fermo a Bergamo. Per questo motivo le società potrebbero ritornare a parlare del passaggio di Gomez alla Fiorentina, ma non prima della prossima settimana. Oltre ad Alejandro Gomez, la Fiorentina lavora anche per arrivare a Torreira dell’Arsenal in prestito all’Atletico Madrid.

Anche il centrocampista uruguaiano spera di essere convocato per la Copa America. A tal proposito il ds dell’Arsenal (proprietario del cartellino) è stato chiaro sul suo proseguo di stagione: “Se Lucas non sta bene cercheremo un’altra soluzione perché ci sono molte squadre che mi chiamano”.

Gli inglesi sarebbero disposti a trattare anche sulla formula. La Fiorentina è in pole tra le squadre italiane, ma dovrà vedersela con altri club importanti come il Valencia che avrebbe messo gli occhi sul giocatore. L’ostacolo maggiore per il club gigliato rimane il pesante ingaggio. Pradè non si arrenderà e sta comunque lavorando senza sosta per cercare di regalare a Prandelli un play vero. Di sicuro i colpi Gomez e Torreira non arriveranno nelle prossime ore. Entrambi i calciatori, ed i loro club di appartenenza, potrebbero convincersi ad accettare la soluzione Fiorentina nelle ultime battute di mercato.