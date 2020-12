Gomez non chiude alla Fiorentina. Inter e Milan non sicure, Firenze possibilità, decide Prandelli?

La notizia è vecchia di 10 giorni, l’abbiamo avuta, verificata, aspettato conferme e riscontri. L’entourage di Gomez è disponibile a trattare ed ascoltare la Fiorentina.

Il calciatore però, dà la priorità alle milanesi. Sia per la vicinanza da Bergamo, dove il Papu vive, sia per ambizioni e spessore. Gomez preferirebbe Inter e Milan. Ma in questo momento, i due club di Milano, per motivi diversi, non sono convintissimi di prenderlo.

Poi c’è un altro aspetto da non sottovalutare, quello che Gomez non andrà in una squadra dove non potrà giocare titolare. Questo è un aspetto molto importante della scelta.

Inutile nasconderci, vorrebbe dire essere fuori dalla realtà: se club come Psg, Milan o Inter decidono di prendere il giocatore e offrono quello che l’argentino chiede, la Fiorentina molto difficilmente verrebbe presa in considerazione. Ma il calciomercato è fatto anche di queste cose ed in questo momento nessuna squadra pare offrire ciò che il Papu vorrebbe, e non stiamo parlando di soldi.

Nel 3-5-2 dell’Inter di Conte, per Gomez non ci sarebbe spazio. Uno come Eriksen, per le stesse ragioni, non sta trovando spazio e verrà ceduto. Stesso discorso sarebbe per Gomez, dove lo metti?

Il Milan invece, per assetto tattico, sarebbe perfetto per l’argentino. Ma qui ci sarebbero le perplessità di Pioli, che non vorrebbe per nessuna ragione, andare a toccare certi equilibri importanti che si sono andati a creare nello spogliatoio rossonero.

In casa Fiorentina, nonostante le smentite di rito, che ci sono arrivate, questa cosa la sanno. La palla adesso passa alla proprietà viola e al tecnico Cesare Prandelli, tocca a lui stilare delle priorità tecniche su cui intervenire a gennaio, a volte volere significa potere. Certe scelte e dinamiche potrebbero favorire l’opzione Firenze. Perchè non provarci davvero?

Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron

