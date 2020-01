Patrick Cutrone alla Fiorentina. Siamo vicini a una svolta annunciata. Domenica scorsa vi avevamo dato il sì totale e convinto dell’attaccante ex Milan ai Viola, martedì 7 vi avevamo annunciato la “no stop” con il Wolverhampton, a conferma che non ci sarebbero stati intoppi e neanche frenate, artatamente messe in giro da chi intende impostare la notizia a modo suo (magari in ritardo). La realtà è che la Fiorenitna e il Wolverhampton stanno parlando in modo fitto proprio in queste ore per arrivare alla soluzione. La formula è stata inquadrata, prestito oneroso da circa 3 milioni, obbligo di riscatto a 15. Se ventilati e mai attuali intoppi porteranno alla fumata viola, nessuno se ne accorgerà…

