Queste le parole di Alfredo Pedullà ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Iachini? Deve tagliare i rami secchi della rosa. Ora serve dargli i giusti rinforzi, deve riparare sul mercato di gennaio una situazione complicata. Bisogna acquistare un calciatore per reparto. Cutrone non è felice al Wolverhampton, potrebbe essere lui il nome giusto, Zaza non verrà ceduto dal Torino, di Piatek si parla tanto ma il Milan vorrà rivalutarlo insieme ad Ibra, se lo cederà lo farà solo in prestito. Sì al Lecce piace Saponara. Pedro se arriva un nuovo attaccante verrà ceduto in prestito”.