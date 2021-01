L’attaccante ex Fiorentina, Patrick Cutrone, sta per tornare in Serie A ma stavolta andrà al Parma. È vicino al trasferimento. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare. Il giocatore aveva lasciato la Fiorentina a gennaio per tornare nel suo club in Inghilterra al Wolverhampton. Lo riporta Sky Sport.

