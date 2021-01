Pedullà, Malcuit verso la Fiorentina: nuovi contatti con il Napoli, prestito con diritto di riscatto

Kevin Malcuit dal Napoli alla Fiorentina. Una richiesta a sorpresa del 5 gennaio che si sta materializzando 20 giorni dopo. La Fiorentina ci aveva provato per Conti ma il Parma ha garantito l’obbligo di riscatto. In giornata sono ripresi i contatti tra i club, si va verso la definizione in prestito con diritto di riscatto. Il terzino francese ha un contratto in scadenza nel 2022. Lo riporta Alfredo Pedullà.

