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Notizie Malcuit Fiorentina

Spalletti esalta Malcuit: "Ha una corsa importanza e attacca alla grande la bandierina"

17 luglio 2021 14:44

Malcuit va verso la permanenza al Napoli come riserva di Di Lorenzo

03 luglio 2021 18:35

Il terzino Malcuit lascerà la Fiorentina e tornerà al Napoli per fine prestito

17 maggio 2021 16:25

È tempo di Ramadan in casa Fiorentina per Ribery, Amrabat e Malcuit: durerà fino al 12 maggio

14 aprile 2021 10:07

Convocati Fiorentina, torna a disposizione Malcuit, ancora out Kokorin. La lista completa

10 aprile 2021 20:50

Malcuit e Biraghi le frecce esterne di Iachini: si candidano come titolari per l'Atalanta

08 aprile 2021 09:31

Malcuit torna a disposizione di Iachini. Ancora fuori per infortunio Kokorin e Igor

07 aprile 2021 16:20

I convocati della Fiorentina, Iachini non convoca Malcuit e Kokorin, ci sono Biraghi e Amrabat. La lista completa

02 aprile 2021 15:53

Malcuit, è lui la novità della Fiorentina: a Iachini piace, si è subito preso le sue attenzioni

27 marzo 2021 09:20

Iachini riparte dal 3-5-2: Quarta titolare inamovibile, Malcuit a destra, Vlahovic in avanti

25 marzo 2021 10:55

Malcuit: "Sfida con l'Udinese molto difficile, Ribery è un campione e ci darà una mano"

28 febbraio 2021 14:52

Corriere dello Sport, Malcuit verso l'esordio da titolare. Centrocampo Amrabat-Pulgar-Castrovilli

25 febbraio 2021 09:38

Repubblica, Biraghi la certezza sulla sinistra. A destra? Malcuit prova a scalzare Venuti e Caceres

24 febbraio 2021 09:55

Repubblica, Amrabat-Pulgar-Bonaventura in mediana, Castrovilli escluso. Malcuit dal 1'?

19 febbraio 2021 09:47

Il mercato di gennaio per adesso è un flop, Kokorin non pronto, Malcuit in panchina

15 febbraio 2021 16:20

CorSport, Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, Borja o Pulgar in regia, in avanti Eysseric

14 febbraio 2021 09:38

Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel

13 febbraio 2021 19:45

Il retroscena: "Malcuit non era la prima scelta, la Fiorentina voleva Conti, ma è sfumato perchè..."

08 febbraio 2021 13:15

Corriere dello Sport, Fiorentina, secondo giorno libero: Malcuit lavora invece al centro sportivo

08 febbraio 2021 10:19

(FOTO) Malcuit si allena da solo al centro sportivo della Fiorentina

07 febbraio 2021 17:42

Quarta monumentale, squadra e formazione senza attributi. Cesare che fai il 3-6-1?

05 febbraio 2021 23:30

Malcuit: "Troverò la condizione fisica. Sapevo della Fiorentina, Eysseric e Callejon amici per me"

02 febbraio 2021 14:30

Fratello Malcuit: "Fiorentina? Ha saputo dell'interesse due settimane fa. Convinto dal progetto"

02 febbraio 2021 11:44

KOKORIN RISCHIO CALCOLATO, NON SI POTEVA SPENDERE SENZA FUTURO. ADDIO PRADÈ

01 febbraio 2021 20:06

Dal centro sportivo, Kokorin lavora a parte, Malcuit in gruppo, infortunio al polpaccio superato?

30 gennaio 2021 15:56

Tuttosport, Malcuit e Kokorin nel mirino c'è l'Inter. Commisso stasera sarà in tribuna

29 gennaio 2021 10:11

CorSport, Malcuit prenderà la numero 25 di Chiesa. Arriva in prestito secco, a fine stagione poi...

28 gennaio 2021 11:05

Ufficiale, Malcuit è un nuovo calciatore della Fiorentina: arriva a titolo temporaneo

28 gennaio 2021 09:39

Dal centro sportivo, Malcuit, segnali positivi. Verrà convocato per la sfida contro il Torino?

27 gennaio 2021 21:43

Malcuit: Velocità ed esplosività importanti, ha limiti in copertura. Bene le uscite palla al piede

27 gennaio 2021 11:45

Malcuit è a Firenze, sta sostenendo le visite mediche: si attende solo l'ufficialità della Fiorentina

27 gennaio 2021 09:40

Kevin Malcuit è arrivato a Firenze. Accordo sulla base di un prestito secco più bonus

26 gennaio 2021 22:25

Il dossier tecnico di Fratini: "Malcuit è un difensore propositivo, ottimo se impiegato come "quinto""

26 gennaio 2021 18:51

TMW, Malcuit alla Fiorentina in prestito gratuito con diritto di riscatto: domani visite mediche a Firenze

26 gennaio 2021 12:33

TMW, Malcuit arriverà alla Fiorentina ma le visite mediche slittano a domani, non ci sono ostacoli

26 gennaio 2021 10:10

Corriere Fiorentino, Torreira, c'è pessimismo sulla riuscita dell'affare. Pulgar ai saluti

26 gennaio 2021 10:02

CorSport, Malcuit, affare in chiusura: c'è il sì del calciatore, arriva in prestito con diritto di riscatto

26 gennaio 2021 09:06

Sportitalia, fatta per Malcuit: arriva in prestito con diritto di riscatto. Domani le visite mediche

25 gennaio 2021 23:43

FATTA PER MALCUIT, ENTRO 48 ORE A FIRENZE. MEGLIO NON SPENDERE, A GIUGNO RIVOLUZIONE

25 gennaio 2021 21:15

Pedullà, Malcuit verso la Fiorentina: nuovi contatti con il Napoli, prestito con diritto di riscatto

25 gennaio 2021 15:58

TMW, Malcuit, non solo Fiorentina su di lui. Si inserisce anche lo Spartak Mosca sul terzino

23 gennaio 2021 11:04

Di Marzio, Fiorentina, resiste la tentazione Malcuit del Napoli: potrebbe essere il rinforzo per la difesa

23 gennaio 2021 00:38

Pedullà, Malcuit, ritorno di fiamma della Fiorentina ma ora il Napoli non ha più fretta di cederlo

18 gennaio 2021 12:09

Sky, se non dovesse arrivare Malcuit al Parma, andrebbe su Venuti

12 gennaio 2021 10:38

De Santis: "La Fiorentina non deve farsi trovare impreparata. Deve iniziare a progettare il futuro. "

11 gennaio 2021 15:12

Nazione, Malcuit, la Fiorentina accelera dopo l'addio di Lirola. Conti? Una soluzione ma vuole il posto fisso

11 gennaio 2021 12:02

Nazione, Fiorentina, trattativa nel vivo per Malcuit: si lavora ad un prestito con diritto di riscatto

10 gennaio 2021 07:56

Repubblica, alla Fiorentina piace Conti del Milan ma occhio a Malcuit del Napoli

10 gennaio 2021 07:48

Mercato Fiorentina, uno tra Malcuit e Conti per il post-Lirola: tanti dubbi sulla loro condizione fisica

09 gennaio 2021 20:24

Pedullà, la Fiorentina vuole Malcuit, il Napoli ed il terzino hanno aperto alla cessione

08 gennaio 2021 00:26

Pedullà, Malcuit, la Fiorentina l'ha chiesto in prestito al Napoli. I partenopei aprono all'operazione

05 gennaio 2021 18:19

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