Notizie Malcuit Fiorentina

Spalletti esalta Malcuit: "Ha una corsa importanza e attacca alla grande la bandierina"
17 luglio 2021 14:44
Malcuit va verso la permanenza al Napoli come riserva di Di Lorenzo
03 luglio 2021 18:35
Il terzino Malcuit lascerà la Fiorentina e tornerà al Napoli per fine prestito
17 maggio 2021 16:25
È tempo di Ramadan in casa Fiorentina per Ribery, Amrabat e Malcuit: durerà fino al 12 maggio
14 aprile 2021 10:07
Convocati Fiorentina, torna a disposizione Malcuit, ancora out Kokorin. La lista completa
10 aprile 2021 20:50
Malcuit e Biraghi le frecce esterne di Iachini: si candidano come titolari per l'Atalanta
08 aprile 2021 09:31
Malcuit torna a disposizione di Iachini. Ancora fuori per infortunio Kokorin e Igor
07 aprile 2021 16:20
I convocati della Fiorentina, Iachini non convoca Malcuit e Kokorin, ci sono Biraghi e Amrabat. La lista completa
02 aprile 2021 15:53
Malcuit, è lui la novità della Fiorentina: a Iachini piace, si è subito preso le sue attenzioni
27 marzo 2021 09:20
Iachini riparte dal 3-5-2: Quarta titolare inamovibile, Malcuit a destra, Vlahovic in avanti
25 marzo 2021 10:55
Malcuit: "Sfida con l'Udinese molto difficile, Ribery è un campione e ci darà una mano"
28 febbraio 2021 14:52
Corriere dello Sport, Malcuit verso l'esordio da titolare. Centrocampo Amrabat-Pulgar-Castrovilli
25 febbraio 2021 09:38
Repubblica, Biraghi la certezza sulla sinistra. A destra? Malcuit prova a scalzare Venuti e Caceres
24 febbraio 2021 09:55
Repubblica, Amrabat-Pulgar-Bonaventura in mediana, Castrovilli escluso. Malcuit dal 1'?
19 febbraio 2021 09:47
Il mercato di gennaio per adesso è un flop, Kokorin non pronto, Malcuit in panchina
15 febbraio 2021 16:20
CorSport, Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, Borja o Pulgar in regia, in avanti Eysseric
14 febbraio 2021 09:38
Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel
13 febbraio 2021 19:45
Il retroscena: "Malcuit non era la prima scelta, la Fiorentina voleva Conti, ma è sfumato perchè..."
08 febbraio 2021 13:15
Corriere dello Sport, Fiorentina, secondo giorno libero: Malcuit lavora invece al centro sportivo
08 febbraio 2021 10:19
(FOTO) Malcuit si allena da solo al centro sportivo della Fiorentina
07 febbraio 2021 17:42
Quarta monumentale, squadra e formazione senza attributi. Cesare che fai il 3-6-1?
05 febbraio 2021 23:30
Malcuit: "Troverò la condizione fisica. Sapevo della Fiorentina, Eysseric e Callejon amici per me"
02 febbraio 2021 14:30
Fratello Malcuit: "Fiorentina? Ha saputo dell'interesse due settimane fa. Convinto dal progetto"
02 febbraio 2021 11:44
KOKORIN RISCHIO CALCOLATO, NON SI POTEVA SPENDERE SENZA FUTURO. ADDIO PRADÈ
01 febbraio 2021 20:06
Dal centro sportivo, Kokorin lavora a parte, Malcuit in gruppo, infortunio al polpaccio superato?
30 gennaio 2021 15:56
Tuttosport, Malcuit e Kokorin nel mirino c'è l'Inter. Commisso stasera sarà in tribuna
29 gennaio 2021 10:11
CorSport, Malcuit prenderà la numero 25 di Chiesa. Arriva in prestito secco, a fine stagione poi...
28 gennaio 2021 11:05
Ufficiale, Malcuit è un nuovo calciatore della Fiorentina: arriva a titolo temporaneo
28 gennaio 2021 09:39
Dal centro sportivo, Malcuit, segnali positivi. Verrà convocato per la sfida contro il Torino?
27 gennaio 2021 21:43
Malcuit: Velocità ed esplosività importanti, ha limiti in copertura. Bene le uscite palla al piede
27 gennaio 2021 11:45
Malcuit è a Firenze, sta sostenendo le visite mediche: si attende solo l'ufficialità della Fiorentina
27 gennaio 2021 09:40
Kevin Malcuit è arrivato a Firenze. Accordo sulla base di un prestito secco più bonus
26 gennaio 2021 22:25
Il dossier tecnico di Fratini: "Malcuit è un difensore propositivo, ottimo se impiegato come "quinto""
26 gennaio 2021 18:51
TMW, Malcuit alla Fiorentina in prestito gratuito con diritto di riscatto: domani visite mediche a Firenze
26 gennaio 2021 12:33
TMW, Malcuit arriverà alla Fiorentina ma le visite mediche slittano a domani, non ci sono ostacoli
26 gennaio 2021 10:10
Corriere Fiorentino, Torreira, c'è pessimismo sulla riuscita dell'affare. Pulgar ai saluti
26 gennaio 2021 10:02
CorSport, Malcuit, affare in chiusura: c'è il sì del calciatore, arriva in prestito con diritto di riscatto
26 gennaio 2021 09:06
Sportitalia, fatta per Malcuit: arriva in prestito con diritto di riscatto. Domani le visite mediche
25 gennaio 2021 23:43
FATTA PER MALCUIT, ENTRO 48 ORE A FIRENZE. MEGLIO NON SPENDERE, A GIUGNO RIVOLUZIONE
25 gennaio 2021 21:15
Pedullà, Malcuit verso la Fiorentina: nuovi contatti con il Napoli, prestito con diritto di riscatto
25 gennaio 2021 15:58
TMW, Malcuit, non solo Fiorentina su di lui. Si inserisce anche lo Spartak Mosca sul terzino
23 gennaio 2021 11:04
Di Marzio, Fiorentina, resiste la tentazione Malcuit del Napoli: potrebbe essere il rinforzo per la difesa
23 gennaio 2021 00:38
Pedullà, Malcuit, ritorno di fiamma della Fiorentina ma ora il Napoli non ha più fretta di cederlo
18 gennaio 2021 12:09
Sky, se non dovesse arrivare Malcuit al Parma, andrebbe su Venuti
12 gennaio 2021 10:38
De Santis: "La Fiorentina non deve farsi trovare impreparata. Deve iniziare a progettare il futuro. "
11 gennaio 2021 15:12
Nazione, Malcuit, la Fiorentina accelera dopo l'addio di Lirola. Conti? Una soluzione ma vuole il posto fisso
11 gennaio 2021 12:02
Nazione, Fiorentina, trattativa nel vivo per Malcuit: si lavora ad un prestito con diritto di riscatto
10 gennaio 2021 07:56
Repubblica, alla Fiorentina piace Conti del Milan ma occhio a Malcuit del Napoli
10 gennaio 2021 07:48
Mercato Fiorentina, uno tra Malcuit e Conti per il post-Lirola: tanti dubbi sulla loro condizione fisica
09 gennaio 2021 20:24
Pedullà, la Fiorentina vuole Malcuit, il Napoli ed il terzino hanno aperto alla cessione
08 gennaio 2021 00:26
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