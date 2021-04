È tempo di Ramadan in casa Fiorentina per Ribery, Amrabat e Malcuit: durerà fino al 12 maggio

Per annunciare l’inizio del Ramadan, con un augurio rivolto ai followers di religione islamica, i viola coinvolti hanno scelto le piattaforme social. Ribery ha postato un’immagine di se stesso in maglia viola e come lui hanno fatto Amrabat e Malcuit, entrambi di origini marocchine. Come spiegato dai club, non cambieranno le loro abitudini professionali durante la giornata. Lavoreranno sempre col resto della sagra per tutto il mese che terminerà il prossimo 12 maggio: in questo momento l’obiettivo è restare concentrati sul campo e sul trittico di fare in una settimana che aspettano la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

