Vlahovic, per Commisso vale più di 40 milioni: il Milan prova a strapparlo con la carta Ibrahimovic

Uno dei giocatori che piace al Milan è Dusan Vlahovic della Fiorentina, cresciuto molto negli ultimi mesi e diventato una certezza in area di rigore. Con la doppietta in campionato ha raggiunto quota quindici reti in Serie A, la stessa del suo idolo Ibrahimovic. E’ immensa l’ammirazione di Dusan per il bomber svedese, e potrebbe essere una delle armi a disposizione del club per vincere la concorrenza di altre società europee. Ma l’ostacolo principale resta il prezzo stabilito da Commisso, il giocatore vale più di 40 milioni, una cifra che il Milan difficilmente metterà sul piatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

