Vlahovic, la Roma a settembre aveva provato a prenderlo in prestito con obbligo, ora è irraggiungibile

Alla Roma piace molto Dusan Vlahovic, il giovane attaccante della Fiorentina in questa stagione ha realizzato quindici reti in ventinove presenze, ha molto mercato in Italia, Inghilterra e in Germania. Ha ventuno anni, ma ha visto lievitare la sua quotazione a 50 milioni, difficile da raggiungere per il club giallorosso. Che aveva già provato a prenderlo a settembre con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma non riuscì a trovare l’accordo con la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

