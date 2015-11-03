Notizie Ibrahimovic Fiorentina

"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"
14 maggio 2026 22:39
Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”
16 giugno 2025 21:20
Ibrahimovic: "Sottil può crescere ancora. I nuovi devono spostare gli equilibri, non possiamo aspettarli"
17 febbraio 2025 16:35
Ibrahimovic: "Sottil è giovane e ha margine di crescita. Dobbiamo farlo diventare ancora più forte"
06 febbraio 2025 15:15
Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"
19 dicembre 2024 00:29
Corriere Fiorentino: “Kean, secondo gol alla Ibrahimovic. Fiorentina con grande solidità e flessibilità tattica”
11 novembre 2024 08:53
Figuraccia di Ibrahimovic in diretta a Sky, non sa rispondere ad una domanda, chiede di farla in inglese
22 ottobre 2024 21:04
Che caos al Milan: Ibrahimovic sta pensando di esonerare Fonseca subito per dare la scossa prima del derby
19 settembre 2024 20:54
Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra
19 settembre 2024 18:26
Ibrahimovic: "Il leone va via e i gattini arrivano; il leone torna e i gattini spariscono. Qui comando io"
17 settembre 2024 20:59
Clima pesante in casa Milan: anche i rapporti tra Ibrahimovic e Cardinale sono tesi
12 settembre 2024 15:56
TMW scrive: "Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma ripartirà subito. Ibrahimovic lo vuole al Milan"
06 giugno 2024 13:45
Repubblica scrive: "Vendita fasulla del Milan, cosi rischia la penalizzazione in campionato"
26 aprile 2024 15:05
Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"
15 ottobre 2023 20:45
Continua la carriera da cabarettista di Ibrahimovic, lunedi condurrà Striscia La Notizia
19 novembre 2022 17:30
Furia Ibrahimovic contro Alciato a bordo campo: "Non devi andare in giro a parlare di me"
03 novembre 2022 12:38
Nessuno meglio di Biraghi in Europa per numero di gol su punizione, Cristiano supera Ibrahimovic
18 gennaio 2022 19:54
Retroscena Ibrahimovic ai tempi della Juventus: "Presi una crema vietata, Moggi non voleva rischiare"
09 gennaio 2022 15:52
Ibrahimovic contro Trump: "Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi"
02 gennaio 2022 13:36
Il Milan pareggia a Udine, adesso la Fiorentina è a meno 9 punti dai rossoneri primi in classifica
11 dicembre 2021 22:53
Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"
22 novembre 2021 22:35
Ibrahimovic lotta contro il suo fisico: “Ho un problema al tendine d’achille”
16 settembre 2021 22:34
La Lazio di Sarri un fantasma, vince il Milan 2-0. La Fiorentina la raggiunge in classifica
12 settembre 2021 20:18
Da Milano, il Milan vuole Vlahovic ma solo per fargli fare la panchina a Ibrahimovic. Difficile
30 maggio 2021 19:20
Ibrahimovic ha violato regole Fifa, rischia 3 anni di squalifica perché ha società di scommesse in Svezia
14 aprile 2021 17:27
Vlahovic, per Commisso vale più di 40 milioni: il Milan prova a strapparlo con la carta Ibrahimovic
14 aprile 2021 10:01
Trevisani si dimentica del fallo: "Pezzella si è addormentato, Ibra è stato geniale"
23 marzo 2021 13:55
Bonfrisco: "Furbata di Ibra, il Var non poteva intervenire. Ribery? Contatto lieve, non è un errore"
22 marzo 2021 21:38
Ibrahimovic-Pezzella come Bonaventura-Lerager ma a Jack venne annullato il gol
22 marzo 2021 18:42
Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan
22 marzo 2021 09:16
Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"
22 marzo 2021 01:34
Pioli: "Stasera potevamo non essere lucidissimi ma contava la vittoria"
21 marzo 2021 20:43
Ibrahimovic: "Vincere una partita così è molto importante"
21 marzo 2021 20:31
Al 9' Milan in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. Ibrahimovic sblocca la gara
21 marzo 2021 18:15
Ribery VS Ibrahimovic, Fiorentina-Milan è anche la loro partita: vecchietti a chi?
21 marzo 2021 10:04
Vlahovic VS Ibrahimovic oggi al Franchi: il serbo ha segnato solo 2 gol in meno dello svedese
21 marzo 2021 09:36
Prandelli: "Ribery? Gioca in un nuovo ruolo. Paragone Vlahovic-Ibrahimovic? Calma"
20 marzo 2021 17:26
Ribery VS Ibrahimovic, la sfida tra due fuoriclasse: il loro futuro ora non conta
20 marzo 2021 10:44
Ibrahimovic in campo contro lo United. Poi verso la maglia da titolare contro la Fiorentina
18 marzo 2021 10:50
Ibrahimovic accelera il rientro, in campo già nella sfida in trasferta contro la Fiorentina
13 marzo 2021 13:42
(VIDEO) Il toccante ricordo di Ibrahimovic a Sanremo: "Voglio un applauso per Astori"
04 marzo 2021 14:07
Ibrahimovic risponde: "Nel mondo di Ibra non c'è spazio per il razzismo"
27 gennaio 2021 14:44
Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"
03 dicembre 2020 17:35
Si fa male Ibrahimovic, brutta notizia per il Milan. Salta la Fiorentina
22 novembre 2020 23:15
CorSport, Vlahovic deve trasformarsi nell'Ibrahimovic 2.0.: la Fiorentina crede fortemente in lui
13 ottobre 2020 11:04
Tuttosport, il Milan riflette, se Ibrahimovic non rinnoverà come suo sostituto vuole un attaccante della Fiorentina
17 agosto 2020 10:56
Nazione, la Fiorentina punta Belotti. Piacciono Thuram e Piatek. Attenzione alla sorpresa Ibrahimovic
03 giugno 2020 10:29
Corriere Fiorentino, Fiorentina a caccia di un profilo alla Ibra. Avventura di Cutrone al capolinea?
02 giugno 2020 11:19
Ibrahimovic tira un sospiro di sollievo: lesione al soleo, tallone d'achille ok, lo stop sarà di circa un mese
26 maggio 2020 13:56
Tegola per il Milan, Ibrahimovic si fa male, infortunio serio, lungo stop. Le ultime
25 maggio 2020 15:10
CorSera, Ibrahimovic-Milan sarà addio? Sull'attaccante torna l'interesse della Fiorentina
22 maggio 2020 14:49
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
Vlahovic: "Mi piacerebbe diventare una bandiera. Chiesa? Voglio giocare ancora a lungo con lui"
23 aprile 2020 23:44
Felipe Melo: "Ibrahimovic mi chiama "animale" da quando gli feci un fallo in un Fiorentina-Inter"
21 aprile 2020 21:39
Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."
08 aprile 2020 15:19
Gazzetta, Ibrahimovic non resterà al Milan ma vuole giocare ancora in Serie A. La Fiorentina una possibilità?
07 aprile 2020 11:28
Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"
23 febbraio 2020 22:32
La Scala: "Rete annullata a Ibrahimovic? Regolamento cervellotico e idiota. Quando il Milan deve gestire la gara non ci riesce"
23 febbraio 2020 22:02
Pellegatti: "Il gol annullato ad Ibrahimovic? Hanno sfregiato la Gioconda, esecuzione splendida"
23 febbraio 2020 18:56
Vlahovic ci scherza su: "Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan"
23 febbraio 2020 12:13
Braccio attaccato al corpo e gol annullato? Lo dice il regolamento, in fase offensiva è sempre fallo
22 febbraio 2020 22:23
Ibra tocca di mano e segna, la VAR annulla la rete dello 0-1
22 febbraio 2020 22:09
Vlahovic VS Ibra, il suo mito. E Milenkovic al suo arrivo in viola aveva previsto che...
21 febbraio 2020 11:02
Vlahovic: "Amo Ibra. Possiamo fare di più con Chiesa. Iachini? È l'allenatore giusto per me"
21 febbraio 2020 10:18
Commisso ha un obiettivo: blindare Vlahovic. Incontro per il rinnovo entro metà marzo
19 febbraio 2020 11:09
Vlahovic e il suo amore per Ibrahimovic. Roma e Napoli pronte a pazzie per lui. Ma il rinnovo è vicino
19 febbraio 2020 10:37
Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."
07 gennaio 2020 13:41
Valcareggi: "Il Brescia non cede Tonali fino a giugno. Sogno Ibrahimovic ma non verrà mai"
26 dicembre 2019 17:26
Milan in difficoltà? La società rossonera chiude per Ibrahimovic, ci sarà alla ripresa degli allenamenti
26 dicembre 2019 13:35
Calamai: "Spalletti non verrà, Iachini può essere il traghettatore. In estate andava preso Ibra"
10 dicembre 2019 21:07
Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club: ritornerà al Milan. Si lavora sull'accordo economico
10 dicembre 2019 15:00
Niente Bologna per Ibrahimovic, Sabatini: "Ha fatto altre scelte, non è stata questione di soldi"
09 dicembre 2019 19:53
Ibrahimovic, tifosi scatenati sui social dopo il tweet viola, ma Commisso stoppa tutto, non arriverà
05 dicembre 2019 14:52
Ordine punzecchia Commisso: "Dice che Ibra è vecchio? E’ la solita storia di chi tenta di uscire con Belen e si becca il 2 di picche.."
04 dicembre 2019 20:10
Graziani: "La Fiorentina deve prendere esempio dalla Lazio, serve più grinta. Ibra? Lo prenderei subito"
04 dicembre 2019 18:37
La Fiorentina su Twitter lancia un messaggio di mercato per Ibrahimovic: "Non vediamo l'ora di riaverti in Italia"
04 dicembre 2019 14:12
Dietrofront Ibrahimovic, niente Hammarby: solo possibili rapporti commerciali
26 novembre 2019 12:48
Ibrahimovic torna in Svezia: Zlatan svela la sua nuova squadra sui social network
26 novembre 2019 12:24
Galli: "Ibrahimovic? È da tempo che lo vorrei alla Fiorentina. Chiesa ha tutto per diventare un top"
22 novembre 2019 15:43
Raiola è a Casa Milan per Ibrahimovic. Il campione svedese piace anche al Bologna e al Napoli
20 novembre 2019 22:33
Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"
20 novembre 2019 19:48
Viviano: "Ibrahimovic l'avrei visto bene in viola con Ribery, alla Fiorentina manca solo un centravanti"
20 novembre 2019 18:09
Bigon: "C’è una grande solidarietà umana di Ibrahimovic nei confronti di Mihajlovic. Prenderà in considerazione l'idea Bologna"
16 novembre 2019 15:11
Basile: "Ipotesi Ibra affascinante, ma ora serve altro.." Sullo stadio: "Entro dicembre novità.."
15 novembre 2019 13:34
"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra..
14 novembre 2019 00:19
Obiettivi, Ibrahimovic si avvicina al Bologna: "A dicembre la risposta dello svedese"
04 novembre 2019 12:25
Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio"
02 novembre 2019 18:05
"Commisso l'unico che ragiona come Agnelli in Italia. Ibra no alla Fiorentina per Ribery"
25 ottobre 2019 03:02
Gazzetta, De Laurentiis offre a Ibrahimovic 4 milioni per un anno e mezzo al Napoli
24 ottobre 2019 15:54
"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."
23 ottobre 2019 11:38
Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!
22 ottobre 2019 11:05
Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia, ma non alla Fiorentina: ecco dove
21 ottobre 2019 12:37
Calamai: "Non serve Ibrahimovic, il titolare è Chiesa. Boateng può essere un’arma importante"
19 ottobre 2019 19:04
Ibrahimovic: "Se tornassi in Italia lo farei per vincere, voglio lo scudetto". La Fiorentina...
19 ottobre 2019 11:34
"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"
18 ottobre 2019 15:31
Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..
18 ottobre 2019 14:22
Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"
18 ottobre 2019 12:50
De Rossi e Ibrahimovic obiettivi della Fiorentina a gennaio? Tutto falso, la società ha altri obiettivi
16 ottobre 2019 17:15
La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee
16 ottobre 2019 10:44
"Commisso non pensa alle plusvalenze. Ibra non ci interessa, non stiamo trattando il rinnovo di Chiesa"
09 ottobre 2019 17:28
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