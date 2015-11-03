Labaro Viola

Notizie Ibrahimovic Fiorentina

"Ibra non si vede da mesi. Ha dato consigli tattici a Fofana e Leao diversi da quelli di Allegri, è rottura totale"

14 maggio 2026 22:39

Trevisani: “Dzeko è un grande colpo, è un campione. Pioli può fare come Ibra e Giroud”

16 giugno 2025 21:20

Ibrahimovic: "Sottil può crescere ancora. I nuovi devono spostare gli equilibri, non possiamo aspettarli"

17 febbraio 2025 16:35

Ibrahimovic: "Sottil è giovane e ha margine di crescita. Dobbiamo farlo diventare ancora più forte"

06 febbraio 2025 15:15

Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"

19 dicembre 2024 00:29

Corriere Fiorentino: “Kean, secondo gol alla Ibrahimovic. Fiorentina con grande solidità e flessibilità tattica”

11 novembre 2024 08:53

Figuraccia di Ibrahimovic in diretta a Sky, non sa rispondere ad una domanda, chiede di farla in inglese

22 ottobre 2024 21:04

Che caos al Milan: Ibrahimovic sta pensando di esonerare Fonseca subito per dare la scossa prima del derby

19 settembre 2024 20:54

Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra

19 settembre 2024 18:26

Ibrahimovic: "Il leone va via e i gattini arrivano; il leone torna e i gattini spariscono. Qui comando io"

17 settembre 2024 20:59

Clima pesante in casa Milan: anche i rapporti tra Ibrahimovic e Cardinale sono tesi

12 settembre 2024 15:56

TMW scrive: "Amrabat tornerà alla Fiorentina, ma ripartirà subito. Ibrahimovic lo vuole al Milan"

06 giugno 2024 13:45

Repubblica scrive: "Vendita fasulla del Milan, cosi rischia la penalizzazione in campionato"

26 aprile 2024 15:05

Ibrahimovic senza freni: "Leao come Balotelli? Uno è un genio, l'altro è seduto in tribuna. Non è un caso"

15 ottobre 2023 20:45

Continua la carriera da cabarettista di Ibrahimovic, lunedi condurrà Striscia La Notizia

19 novembre 2022 17:30

Furia Ibrahimovic contro Alciato a bordo campo: "Non devi andare in giro a parlare di me"

03 novembre 2022 12:38

Nessuno meglio di Biraghi in Europa per numero di gol su punizione, Cristiano supera Ibrahimovic

18 gennaio 2022 19:54

Retroscena Ibrahimovic ai tempi della Juventus: "Presi una crema vietata, Moggi non voleva rischiare"

09 gennaio 2022 15:52

Ibrahimovic contro Trump: "Per colpa sua ho perso milioni in USA, mi deve risarcire quei soldi"

02 gennaio 2022 13:36

Il Milan pareggia a Udine, adesso la Fiorentina è a meno 9 punti dai rossoneri primi in classifica

11 dicembre 2021 22:53

Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"

22 novembre 2021 22:35

Ibrahimovic lotta contro il suo fisico: “Ho un problema al tendine d’achille”

16 settembre 2021 22:34

La Lazio di Sarri un fantasma, vince il Milan 2-0. La Fiorentina la raggiunge in classifica

12 settembre 2021 20:18

Da Milano, il Milan vuole Vlahovic ma solo per fargli fare la panchina a Ibrahimovic. Difficile

30 maggio 2021 19:20

Ibrahimovic ha violato regole Fifa, rischia 3 anni di squalifica perché ha società di scommesse in Svezia

14 aprile 2021 17:27

Vlahovic, per Commisso vale più di 40 milioni: il Milan prova a strapparlo con la carta Ibrahimovic

14 aprile 2021 10:01

Trevisani si dimentica del fallo: "Pezzella si è addormentato, Ibra è stato geniale"

23 marzo 2021 13:55

Bonfrisco: "Furbata di Ibra, il Var non poteva intervenire. Ribery? Contatto lieve, non è un errore"

22 marzo 2021 21:38

Ibrahimovic-Pezzella come Bonaventura-Lerager ma a Jack venne annullato il gol

22 marzo 2021 18:42

Eysseric non ci sta e grida "Vergognoso" per il fallo di Ibrahimovic su Pezzella, prima del gol del Milan

22 marzo 2021 09:16

Cesari: "Fiorentina derubata, fallo di Ibra su Pezzella, gol da annullare. Rigore su Ribery netto"

22 marzo 2021 01:34

Pioli: "Stasera potevamo non essere lucidissimi ma contava la vittoria"

21 marzo 2021 20:43

Ibrahimovic: "Vincere una partita così è molto importante"

21 marzo 2021 20:31

Al 9' Milan in vantaggio contro la Fiorentina al Franchi. Ibrahimovic sblocca la gara

21 marzo 2021 18:15

Ribery VS Ibrahimovic, Fiorentina-Milan è anche la loro partita: vecchietti a chi?

21 marzo 2021 10:04

Vlahovic VS Ibrahimovic oggi al Franchi: il serbo ha segnato solo 2 gol in meno dello svedese

21 marzo 2021 09:36

Prandelli: "Ribery? Gioca in un nuovo ruolo. Paragone Vlahovic-Ibrahimovic? Calma"

20 marzo 2021 17:26

Ribery VS Ibrahimovic, la sfida tra due fuoriclasse: il loro futuro ora non conta

20 marzo 2021 10:44

Ibrahimovic in campo contro lo United. Poi verso la maglia da titolare contro la Fiorentina

18 marzo 2021 10:50

Ibrahimovic accelera il rientro, in campo già nella sfida in trasferta contro la Fiorentina

13 marzo 2021 13:42

(VIDEO) Il toccante ricordo di Ibrahimovic a Sanremo: "Voglio un applauso per Astori"

04 marzo 2021 14:07

Ibrahimovic risponde: "Nel mondo di Ibra non c'è spazio per il razzismo"

27 gennaio 2021 14:44

Di Natale: "Non mi aspettavo queste difficoltà dei viola, Prandelli bravo e conosce ambiente, risorgeranno"

03 dicembre 2020 17:35

Si fa male Ibrahimovic, brutta notizia per il Milan. Salta la Fiorentina

22 novembre 2020 23:15

CorSport, Vlahovic deve trasformarsi nell'Ibrahimovic 2.0.: la Fiorentina crede fortemente in lui

13 ottobre 2020 11:04

Tuttosport, il Milan riflette, se Ibrahimovic non rinnoverà come suo sostituto vuole un attaccante della Fiorentina

17 agosto 2020 10:56

Nazione, la Fiorentina punta Belotti. Piacciono Thuram e Piatek. Attenzione alla sorpresa Ibrahimovic

03 giugno 2020 10:29

Corriere Fiorentino, Fiorentina a caccia di un profilo alla Ibra. Avventura di Cutrone al capolinea?

02 giugno 2020 11:19

Ibrahimovic tira un sospiro di sollievo: lesione al soleo, tallone d'achille ok, lo stop sarà di circa un mese

26 maggio 2020 13:56

Tegola per il Milan, Ibrahimovic si fa male, infortunio serio, lungo stop. Le ultime

25 maggio 2020 15:10

CorSera, Ibrahimovic-Milan sarà addio? Sull'attaccante torna l'interesse della Fiorentina

22 maggio 2020 14:49

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Vlahovic: "Mi piacerebbe diventare una bandiera. Chiesa? Voglio giocare ancora a lungo con lui"

23 aprile 2020 23:44

Felipe Melo: "Ibrahimovic mi chiama "animale" da quando gli feci un fallo in un Fiorentina-Inter"

21 aprile 2020 21:39

Mauro: "Mi manca il campo. Prepartita? Mi bevo il mate. Vi racconto la prima volta in viola.."

08 aprile 2020 15:19

Gazzetta, Ibrahimovic non resterà al Milan ma vuole giocare ancora in Serie A. La Fiorentina una possibilità?

07 aprile 2020 11:28

Bonfrisco: "Il rigore su Cutrone c'è. Gol di Ibra? Per l'IFAB la rete non deve essere viziata da un tocco di mano"

23 febbraio 2020 22:32

La Scala: "Rete annullata a Ibrahimovic? Regolamento cervellotico e idiota. Quando il Milan deve gestire la gara non ci riesce"

23 febbraio 2020 22:02

Pellegatti: "Il gol annullato ad Ibrahimovic? Hanno sfregiato la Gioconda, esecuzione splendida"

23 febbraio 2020 18:56

Vlahovic ci scherza su: "Trovate qualcuno che vi guardi come io guardo Zlatan"

23 febbraio 2020 12:13

Braccio attaccato al corpo e gol annullato? Lo dice il regolamento, in fase offensiva è sempre fallo

22 febbraio 2020 22:23

Ibra tocca di mano e segna, la VAR annulla la rete dello 0-1

22 febbraio 2020 22:09

Vlahovic VS Ibra, il suo mito. E Milenkovic al suo arrivo in viola aveva previsto che...

21 febbraio 2020 11:02

Vlahovic: "Amo Ibra. Possiamo fare di più con Chiesa. Iachini? È l'allenatore giusto per me"

21 febbraio 2020 10:18

Commisso ha un obiettivo: blindare Vlahovic. Incontro per il rinnovo entro metà marzo

19 febbraio 2020 11:09

Vlahovic e il suo amore per Ibrahimovic. Roma e Napoli pronte a pazzie per lui. Ma il rinnovo è vicino

19 febbraio 2020 10:37

Accardi non ha dubbi: "Fiorentina tra le più attive a gennaio. Innesti in tutti e tre i reparti.."

07 gennaio 2020 13:41

Valcareggi: "Il Brescia non cede Tonali fino a giugno. Sogno Ibrahimovic ma non verrà mai"

26 dicembre 2019 17:26

Milan in difficoltà? La società rossonera chiude per Ibrahimovic, ci sarà alla ripresa degli allenamenti

26 dicembre 2019 13:35

Calamai: "Spalletti non verrà, Iachini può essere il traghettatore. In estate andava preso Ibra"

10 dicembre 2019 21:07

Ibrahimovic ha scelto il suo prossimo club: ritornerà al Milan. Si lavora sull'accordo economico

10 dicembre 2019 15:00

Niente Bologna per Ibrahimovic, Sabatini: "Ha fatto altre scelte, non è stata questione di soldi"

09 dicembre 2019 19:53

Ibrahimovic, tifosi scatenati sui social dopo il tweet viola, ma Commisso stoppa tutto, non arriverà

05 dicembre 2019 14:52

Ordine punzecchia Commisso: "Dice che Ibra è vecchio? E’ la solita storia di chi tenta di uscire con Belen e si becca il 2 di picche.."

04 dicembre 2019 20:10

Graziani: "La Fiorentina deve prendere esempio dalla Lazio, serve più grinta. Ibra? Lo prenderei subito"

04 dicembre 2019 18:37

La Fiorentina su Twitter lancia un messaggio di mercato per Ibrahimovic: "Non vediamo l'ora di riaverti in Italia"

04 dicembre 2019 14:12

Dietrofront Ibrahimovic, niente Hammarby: solo possibili rapporti commerciali

26 novembre 2019 12:48

Ibrahimovic torna in Svezia: Zlatan svela la sua nuova squadra sui social network

26 novembre 2019 12:24

Galli: "Ibrahimovic? È da tempo che lo vorrei alla Fiorentina. Chiesa ha tutto per diventare un top"

22 novembre 2019 15:43

Raiola è a Casa Milan per Ibrahimovic. Il campione svedese piace anche al Bologna e al Napoli

20 novembre 2019 22:33

Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

20 novembre 2019 19:48

Viviano: "Ibrahimovic l'avrei visto bene in viola con Ribery, alla Fiorentina manca solo un centravanti"

20 novembre 2019 18:09

Bigon: "C’è una grande solidarietà umana di Ibrahimovic nei confronti di Mihajlovic. Prenderà in considerazione l'idea Bologna"

16 novembre 2019 15:11

Basile: "Ipotesi Ibra affascinante, ma ora serve altro.." Sullo stadio: "Entro dicembre novità.."

15 novembre 2019 13:34

"La storia continua, tornate a guardare il baseball" L'addio social ai Galaxy di Ibra..

14 novembre 2019 00:19

Obiettivi, Ibrahimovic si avvicina al Bologna: "A dicembre la risposta dello svedese"

04 novembre 2019 12:25

Commisso su Ibrahimovic: "Parlate con Pradè e Barone ma ha 38 anni e devo pensare allo spogliatoio"

02 novembre 2019 18:05

"Commisso l'unico che ragiona come Agnelli in Italia. Ibra no alla Fiorentina per Ribery"

25 ottobre 2019 03:02

Gazzetta, De Laurentiis offre a Ibrahimovic 4 milioni per un anno e mezzo al Napoli

24 ottobre 2019 15:54

"La Fiorentina ha pensato al colpo Zlatan Ibrahimovic. Tutto dipende da..."

23 ottobre 2019 11:38

Marchetti: "Mi viene da dire: perché non prendere a gennaio Ibrahimovic alla Fiorentina?!

22 ottobre 2019 11:05

Ibrahimovic potrebbe tornare in Italia, ma non alla Fiorentina: ecco dove

21 ottobre 2019 12:37

Calamai: "Non serve Ibrahimovic, il titolare è Chiesa. Boateng può essere un’arma importante"

19 ottobre 2019 19:04

Ibrahimovic: "Se tornassi in Italia lo farei per vincere, voglio lo scudetto". La Fiorentina...

19 ottobre 2019 11:34

"Non so se Chiesa voglia restare. Ibra e De Rossi non li vogliamo. Volevamo Balotelli"

18 ottobre 2019 15:31

Ibrahimovic criptico: "Ho un impegno coi L.A. Galaxy fino al 31 dicembre. Nel 2020..

18 ottobre 2019 14:22

Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"

18 ottobre 2019 12:50

De Rossi e Ibrahimovic obiettivi della Fiorentina a gennaio? Tutto falso, la società ha altri obiettivi

16 ottobre 2019 17:15

La Fiorentina pensa già al mercato di gennaio. Ibrahimovic e De Rossi sono le due idee

16 ottobre 2019 10:44

"Commisso non pensa alle plusvalenze. Ibra non ci interessa, non stiamo trattando il rinnovo di Chiesa"

09 ottobre 2019 17:28

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