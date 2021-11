Sandro Sabatini, noto volto di Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Dusan Vlahovic dopo la doppietta messa a segno contro il Milan. Ecco le sue parole: “Vlahovic è il nuovo Ibrahimovic per fisico carattere e movenze. Lo dissi un anno fa, la Juventus doveva prenderlo risparmiando l’ingaggio di Ronaldo. Gabbia o Romagnoli? Quel Vlahovic lì, in certe serate, non lo ferma nessuno, neanche una gabbia”.

