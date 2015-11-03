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Notizie Romagnoli Fiorentina

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri

31 gennaio 2026 15:16

Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito

29 gennaio 2026 12:03

Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"

26 gennaio 2026 15:13

Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?

25 gennaio 2026 15:09

Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"

23 gennaio 2026 13:06

Romagnoli va contro Lotito: "Io in ritiro non ci vado, mandami pure via, mi avevi promesso mille cose"

13 marzo 2024 13:02

Repubblica, la Fiorentina piomba su Acerbi della Lazio. I biancocelesti lo sostituiscono con Romagnoli?

02 luglio 2022 12:45

Da Roma, Romagnoli rifiuta Fiorentina e Monza. L'ex capitano del Milan vuole solo la Lazio

16 giugno 2022 16:01

Nazione, Fiorentina su Romagnoli, la Lazio è in pressing ma i viola offrono un contratto più lungo

15 giugno 2022 09:09

Nazione, Romagnoli-Fiorentina? I viola puntano su un lungo contratto. La Lazio resta in pressing

31 maggio 2022 10:11

Nazione, idea Romagnoli per la Fiorentina: Pradè ha una grande stima del difensore

30 maggio 2022 09:45

Graziani: "Adesso non scambierei Milenkovic con Romagnoli, il serbo ti dà più garanzie fisiche"

20 gennaio 2022 14:09

Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"

22 novembre 2021 22:35

Romagnoli applaude l'arbitro e viene espulso, solo 1 giornata. Precedente salva Gonzalez?

22 settembre 2021 21:43

Nazione, Milenkovic, Milan su di lui. Romagnoli il pensiero proibito della Fiorentina

01 giugno 2021 09:17

Romagnoli si ferma, fastidio al polpaccio, domani esami. Altra assenza contro la Fiorentina?

18 marzo 2021 18:33

Milan-Fiorentina 1-0 a San Siro. Al 17' Romagnoli porta in vantaggio i rossoneri

29 novembre 2020 15:22

Nazione, Difesa della Fiorentina completamente rivoluzionata? Spunta l'idea Romagnoli del Milan

27 maggio 2020 09:47

Sabatini: "Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore del Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, per me non era rigore"

24 febbraio 2020 20:10

Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."

30 settembre 2019 18:59

Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato

30 aprile 2019 18:54

Bergonzi: "Fallo da ultimo uomo su Simeone. Romagnoli andava espulso, il Var perché non è intervenuto?

30 dicembre 2017 14:26

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