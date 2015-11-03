Notizie Romagnoli Fiorentina

Di Marzio riporta: "Romagnoli resta alla Lazio fino a giugno", niente addio viola per Ranieri
31 gennaio 2026 15:16
Bufera in casa Lazio: Romagnoli non si allena e vuole andarsene, scontro frontale con Lotito
29 gennaio 2026 12:03
Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"
26 gennaio 2026 15:13
Comunicato Lazio: salta Romagnoli all'Al-Sadd, questo allontana Ranieri dalla Lazio?
25 gennaio 2026 15:09
Polveriera Lazio, duro scontro tra Romagnoli e Lotito: "Sono 3 anni che mi prendi in giro"
23 gennaio 2026 13:06
Romagnoli va contro Lotito: "Io in ritiro non ci vado, mandami pure via, mi avevi promesso mille cose"
13 marzo 2024 13:02
Repubblica, la Fiorentina piomba su Acerbi della Lazio. I biancocelesti lo sostituiscono con Romagnoli?
02 luglio 2022 12:45
Da Roma, Romagnoli rifiuta Fiorentina e Monza. L'ex capitano del Milan vuole solo la Lazio
16 giugno 2022 16:01
Nazione, Fiorentina su Romagnoli, la Lazio è in pressing ma i viola offrono un contratto più lungo
15 giugno 2022 09:09
Nazione, Romagnoli-Fiorentina? I viola puntano su un lungo contratto. La Lazio resta in pressing
31 maggio 2022 10:11
Nazione, idea Romagnoli per la Fiorentina: Pradè ha una grande stima del difensore
30 maggio 2022 09:45
Graziani: "Adesso non scambierei Milenkovic con Romagnoli, il serbo ti dà più garanzie fisiche"
20 gennaio 2022 14:09
Sabatini incorona Vlahovic: "È il nuovo Ibrahimovic. In certe serate non lo ferma nessuno"
22 novembre 2021 22:35
Romagnoli applaude l'arbitro e viene espulso, solo 1 giornata. Precedente salva Gonzalez?
22 settembre 2021 21:43
Nazione, Milenkovic, Milan su di lui. Romagnoli il pensiero proibito della Fiorentina
01 giugno 2021 09:17
Romagnoli si ferma, fastidio al polpaccio, domani esami. Altra assenza contro la Fiorentina?
18 marzo 2021 18:33
Milan-Fiorentina 1-0 a San Siro. Al 17' Romagnoli porta in vantaggio i rossoneri
29 novembre 2020 15:22
Nazione, Difesa della Fiorentina completamente rivoluzionata? Spunta l'idea Romagnoli del Milan
27 maggio 2020 09:47
Sabatini: "Contatto Romagnoli-Cutrone? Il difensore del Milan sfiora il pallone e arriva in anticipo, per me non era rigore"
24 febbraio 2020 20:10
Pellegatti: "Ribery ha umiliato Musacchio e Romagnoli, lo avevano definito sul viale del tramonto e invece..."
30 settembre 2019 18:59
Serie A, il giudice Sportivo ha fermato 13 giocatori per un turno in campionato
30 aprile 2019 18:54
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