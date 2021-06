Il futuro di Nikola Milenkovic è ancora in bilico. Il serbo non è sicuro di rimanere alla Fiorentina e da sempre piace al Milan di Pioli. Romagnoli è in scadenza nel 2022, il suo agente è Raiola dunque potrebbe lasciare i rossoneri. Per la Fiorentina è un pensiero proibito, difficile la pista. Lo scrive La Nazione.

