Bergonzi: "Fallo da ultimo uomo su Simeone. Romagnoli andava espulso, il Var perché non è intervenuto?

Mauro Bergonzi, ex arbitro e adesso opinionista televisivo di Sport Mediaset ha commentato l'episodio da ultimo uomo di Romagnoli su Simeone, queste le sue parole:"Le due caratteristiche che determina...

Mauro Bergonzi, ex arbitro e adesso opinionista televisivo di Sport Mediaset ha commentato l'episodio da ultimo uomo di Romagnoli su Simeone, queste le sue parole:

"Le due caratteristiche che determinano una chiara occasione da gol sono il possesso palla e la possibilità di andare a concludere davanti al portiere. Entrambe ci sono nell'azione di Simeone e Romagnoli. In più la posizione di Bonucci era a troppa distanza da Simeone quindi non sarebbe potuto intervenire sul pallone. Si trattava di ultimo uomo e quindi Romagnoli andava punito con il rosso diretto. Il Var avrebbe dovuto correggere l'errore, è un grosso errore dell'arbitro"