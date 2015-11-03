Notizie Bergonzi Fiorentina

Bergonzi: “C’era rigore per la Fiorentina. Ranieri colpito sul retrocoscia per questo si auto sgambetta”
03 novembre 2025 08:53
Bergonzi sicuro: "Non è mai rigore per il Milan. Nessun chiaro ed evidente errore"
20 ottobre 2025 00:04
Bergonzi: "Non c'è il secondo rigore per la Fiorentina, perché Tavares colpisce Dodo casualmente"
23 settembre 2024 11:46
Bergonzi si espone: "Gol di Lautaro regolare, il rigore su Ranieri è inesistente. Su Nzola non c'è violenza"
29 gennaio 2024 00:51
Bergonzi: "Atteggiamento sbagliato della Roma con Giua, lo intralciavano. Credo sia stata una strategia"
16 gennaio 2023 21:26
Bergonzi: "Rigore della Fiorentina lascia dubbi, il tiro sarebbe finito lontanissimo. Il VAR ha sbagliato"
09 gennaio 2023 17:30
Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"
15 novembre 2022 10:24
Favore arbitrale a favore della Roma, manca un rigore per l'Empoli: "Gomitata, doveva fischiare fallo"
13 settembre 2022 00:59
Bergonzi: "Rigore per la Fiorentina per mano di De Sciglio? Non si capisce non ci sono immagini chiare"
21 aprile 2022 00:30
Bergonzi non ha dubbi: ''Napoli-Fiorentina? Arbitraggio perfetto, non c'è nulla da segnalare''
11 aprile 2022 17:32
Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''
04 aprile 2022 15:18
Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"
22 febbraio 2022 20:52
Bergonzi sicuro: ''Rigore per il Cagliari era inesistente, era fallo di Joao Pedro su Odriozola''
24 gennaio 2022 19:06
Bergonzi: "Non è giustificabile non fischiare il rigore su Bernardeschi. Su Ronaldo si può discutere"
23 dicembre 2020 22:41
Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"
28 aprile 2020 18:25
Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"
10 febbraio 2020 21:10
Bergonzi, ex arbitro: "Il secondo rigore non l'avrei fischiato. Commisso? Ha sbagliato, ne risponderà"
03 febbraio 2020 21:13
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