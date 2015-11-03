Notizie Bergonzi Fiorentina

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Bergonzi: “C’era rigore per la Fiorentina. Ranieri colpito sul retrocoscia per questo si auto sgambetta”

03 novembre 2025 08:53

Bergonzi sicuro: "Non è mai rigore per il Milan. Nessun chiaro ed evidente errore"

20 ottobre 2025 00:04

Bergonzi: "Non c'è il secondo rigore per la Fiorentina, perché Tavares colpisce Dodo casualmente"

23 settembre 2024 11:46

Bergonzi si espone: "Gol di Lautaro regolare, il rigore su Ranieri è inesistente. Su Nzola non c'è violenza"

29 gennaio 2024 00:51

Bergonzi: "Atteggiamento sbagliato della Roma con Giua, lo intralciavano. Credo sia stata una strategia"

16 gennaio 2023 21:26

Bergonzi: "Rigore della Fiorentina lascia dubbi, il tiro sarebbe finito lontanissimo. Il VAR ha sbagliato"

09 gennaio 2023 17:30

Bergonzi: "II tocco di Tomori sul pallone è evidente. Dare rigore avrebbe fatto infuriare i rossoneri"

15 novembre 2022 10:24

Favore arbitrale a favore della Roma, manca un rigore per l'Empoli: "Gomitata, doveva fischiare fallo"

13 settembre 2022 00:59

Bergonzi: "Rigore per la Fiorentina per mano di De Sciglio? Non si capisce non ci sono immagini chiare"

21 aprile 2022 00:30

Bergonzi non ha dubbi: ''Napoli-Fiorentina? Arbitraggio perfetto, non c'è nulla da segnalare''

11 aprile 2022 17:32

Bergonzi precisa: ''Sul contrasto tra Pinamonti e Terracciano non c'è assolutamente nulla''

04 aprile 2022 15:18

Bergonzi chiude polemiche: "Doveri non doveva andare al Var, confermata scelta del guardalinee"

22 febbraio 2022 20:52

Bergonzi sicuro: ''Rigore per il Cagliari era inesistente, era fallo di Joao Pedro su Odriozola''

24 gennaio 2022 19:06

Bergonzi: "Non è giustificabile non fischiare il rigore su Bernardeschi. Su Ronaldo si può discutere"

23 dicembre 2020 22:41

Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"

28 aprile 2020 18:25

Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"

10 febbraio 2020 21:10

Bergonzi, ex arbitro: "Il secondo rigore non l'avrei fischiato. Commisso? Ha sbagliato, ne risponderà"

03 febbraio 2020 21:13

Bergonzi: "Fallo da ultimo uomo su Simeone. Romagnoli andava espulso, il Var perché non è intervenuto?

30 dicembre 2017 14:26

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