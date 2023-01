Bergonzi: “Atteggiamento sbagliato della Roma con Giua, lo intralciavano. Credo sia stata una strategia”

Mauro Bergonzi, attuale moviolista di Mediaset, si è soffermato a parlare dell’atteggiamento dei giallorossi verso l’arbitro Giua durante la sfida di ieri sera tra Roma e Fiorentina, dove ha criticato duramente la squadra giallorossa per l’atteggiamento dei giocatori in campo. Queste le sue parole: “Guardavo la partita e mi immedesimavo in Giua, il quale ha mostrato tanta personalità. Tuttavia, in tutte le circostanze nelle quali fischiava, era intralciato dai giocatori della squadra di casa, credo sia una strategia. I calciatori giallorossi sono abituati a questo atteggiamento sbagliato, che condurrà a probabili conseguenze. I direttori di gioco dovrebbero difendersi da questa condotta, ci saranno sicuramente dei provvedimenti”.