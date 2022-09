Favore arbitrale a favore della Roma, manca un rigore per l’Empoli: “Gomitata, doveva fischiare fallo”

Nel corso di Pressing l’ex arbitro e moviolista Bergonzi ha parlato degli episodi da moviola nella partita tra Empoli e Roma. Nella specifica della moviola il mancato rigore non concesso all’Empoli sul punteggio di 1-2 per la squadra giallorossa al minuto 73. Le parole di Bergonzi: “C’è una sbracciata di Cristante sul volto di Satriano, in questo campionato e la Uefa dice che in questi casi bisogna dare un calcio di punizione diretto e l’ammonizione, Cristante va diretto sul volto dell’avversario, l’arbitro non vede, fa decidere il Var. Anche in Samp-Milan, Leao per lo stesso motivo è stato ammonito a Genova sabato sera. Questo è rigore e ammonizione”

LA FENOMENALE CESSIONE DI VLAHOVIC HA INDEBOLITO LA FIORENTINA