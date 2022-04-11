Bergonzi non ha dubbi: ''Napoli-Fiorentina? Arbitraggio perfetto, non c'è nulla da segnalare''
Mauro Bergonzi promuove la condotta dell'ex collega Mariani sull'arbitraggio del match del Maradona con il Napoli.
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2022 17:32
Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel consueto appuntamento con 1 Football Station, l'ex fischietto Mauro Bergonzi ha promosso a pieni voti l'arbitraggio del direttore di gara Mariani in merito alla gestione del match. Queste le sue parole: ''Napoli Fiorentina? Nulla da segnalare, arbitraggio perfetto.''
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