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Notizie Mariani Fiorentina

Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri

24 febbraio 2026 22:30

Fiorentina-Pisa sarà arbitrata da Mariani: in 18 precedenti 10 vittorie Viola, imbattuti nelle ultime 4

19 febbraio 2026 12:21

Moviola Corriere dello Sport: “Mariani bene ma non benissimo. Dodò rischia il rigore su Locatelli”

30 dicembre 2024 09:54

Designazioni arbitrali: Juventus-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani, al Var ci sarà Di Bello

27 dicembre 2024 12:48

Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia sarà diretta dall'arbitro Mariani. Al VAR Marini

01 aprile 2024 12:23

Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"

05 novembre 2022 21:20

Il VAR di Fiorentina-Inter Mariani arbitra il big match Atalanta-Napoli, per Rocchi non fu colpevole

03 novembre 2022 12:53

Bergonzi non ha dubbi: ''Napoli-Fiorentina? Arbitraggio perfetto, non c'è nulla da segnalare''

11 aprile 2022 17:32

Cagliari-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani. Al VAR ci sarà Manganiello

10 maggio 2021 14:55

Zaniolo decide di non operarsi subito, no a Villa Stuart, andrà in Austria. I motivi

09 settembre 2020 12:18

Moviola Gazzetta, Mariani con poca personalità. Sulla sbracciata Chiesa-Millico non era fallo

20 luglio 2020 11:56

Moviola CorSport, sufficienza per Mariani. Giusto non sanzionare Millico. Nessun rigore su Ola Aina

20 luglio 2020 11:49

Mariani arbitrerà Fiorentina-Torino domani alle 19:30. Al VAR ci sarà Giacomelli

18 luglio 2020 11:31

Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"

10 febbraio 2020 21:10

Fiorentina ribaltata dall'Atalanta. Mariani e Dragowski incidono nel risultato. 1-2 firmato Zapata-Malinovskyi

08 febbraio 2020 17:39

Ex arbitro Pieri: "Nicchi? Parole fuori luogo, ormai ha fatto il suo tempo serve un rinnovamento ai vertici arbitrali"

08 febbraio 2020 12:31

Fiorentina-Atalanta sabato alle 15 sarà arbitrata da Mariani. Al Var ci sarà Nasca

06 febbraio 2020 11:42

Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Valeri. Al Var ci sarà Mariani

02 gennaio 2020 11:41

Moviola Gazzetta, manca un rigore all'Inter al 75'. Giusto il giallo per Lautaro

16 dicembre 2019 11:40

Moviola, riesce a tenere in mano una partita difficile. Sbaglia in una sola occasione

16 dicembre 2019 10:26

Fiorentina-Inter sarà diretta da Mariani. Al Var ci sarà Mazzoleni

12 dicembre 2019 11:51

Lecce-Cagliari sarà recuperata domani alle 15. Onore ai tifosi salentini che ospiteranno i tifosi rossoblú

24 novembre 2019 23:34

Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti

31 ottobre 2019 11:33

Sassuolo-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro Maurizio Mariani. Al Var

28 ottobre 2019 12:32

Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”

20 dicembre 2018 11:17

Titolare albergo Udine: "È stata una giornata terribile, straziante il pianto dei compagni e di Pioli"

06 marzo 2018 19:07

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

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