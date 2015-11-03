Notizie Mariani Fiorentina

Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri
24 febbraio 2026 22:30
Fiorentina-Pisa sarà arbitrata da Mariani: in 18 precedenti 10 vittorie Viola, imbattuti nelle ultime 4
19 febbraio 2026 12:21
Moviola Corriere dello Sport: “Mariani bene ma non benissimo. Dodò rischia il rigore su Locatelli”
30 dicembre 2024 09:54
Designazioni arbitrali: Juventus-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani, al Var ci sarà Di Bello
27 dicembre 2024 12:48
Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia sarà diretta dall'arbitro Mariani. Al VAR Marini
01 aprile 2024 12:23
Muriel contro Mariani: "Se devi arbitrare alle 18 non mettere la cena alle 20 che poi non arrivi in tempo"
05 novembre 2022 21:20
Il VAR di Fiorentina-Inter Mariani arbitra il big match Atalanta-Napoli, per Rocchi non fu colpevole
03 novembre 2022 12:53
Bergonzi non ha dubbi: ''Napoli-Fiorentina? Arbitraggio perfetto, non c'è nulla da segnalare''
11 aprile 2022 17:32
Cagliari-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani. Al VAR ci sarà Manganiello
10 maggio 2021 14:55
Zaniolo decide di non operarsi subito, no a Villa Stuart, andrà in Austria. I motivi
09 settembre 2020 12:18
Moviola Gazzetta, Mariani con poca personalità. Sulla sbracciata Chiesa-Millico non era fallo
20 luglio 2020 11:56
Moviola CorSport, sufficienza per Mariani. Giusto non sanzionare Millico. Nessun rigore su Ola Aina
20 luglio 2020 11:49
Mariani arbitrerà Fiorentina-Torino domani alle 19:30. Al VAR ci sarà Giacomelli
18 luglio 2020 11:31
Bergonzi: "Mariani ha arbitrato bene la gara Fiorentina-Atalanta. In Parma-Lazio e Napoli-Lecce ci sono stati diversi episodi da vedere"
10 febbraio 2020 21:10
Fiorentina ribaltata dall'Atalanta. Mariani e Dragowski incidono nel risultato. 1-2 firmato Zapata-Malinovskyi
08 febbraio 2020 17:39
Ex arbitro Pieri: "Nicchi? Parole fuori luogo, ormai ha fatto il suo tempo serve un rinnovamento ai vertici arbitrali"
08 febbraio 2020 12:31
Fiorentina-Atalanta sabato alle 15 sarà arbitrata da Mariani. Al Var ci sarà Nasca
06 febbraio 2020 11:42
Bologna-Fiorentina sarà arbitrata da Valeri. Al Var ci sarà Mariani
02 gennaio 2020 11:41
Moviola Gazzetta, manca un rigore all'Inter al 75'. Giusto il giallo per Lautaro
16 dicembre 2019 11:40
Moviola, riesce a tenere in mano una partita difficile. Sbaglia in una sola occasione
16 dicembre 2019 10:26
Fiorentina-Inter sarà diretta da Mariani. Al Var ci sarà Mazzoleni
12 dicembre 2019 11:51
Lecce-Cagliari sarà recuperata domani alle 15. Onore ai tifosi salentini che ospiteranno i tifosi rossoblú
24 novembre 2019 23:34
Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti
31 ottobre 2019 11:33
Sassuolo-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro Maurizio Mariani. Al Var
28 ottobre 2019 12:32
Pagnini: “Milan-Fiorentina? Arbitrerà uno tra Mariani e Valeri perché...”
20 dicembre 2018 11:17
Titolare albergo Udine: "È stata una giornata terribile, straziante il pianto dei compagni e di Pioli"
06 marzo 2018 19:07
Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...
28 settembre 2017 12:45
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