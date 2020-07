Moviola Gazzetta, Mariani con poca personalità. Sulla sbracciata Chiesa-Millico non era fallo

Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Non la miglior gara di Mariani ieri, manca di personalità in tante occasioni, dal fallo fischiato a Zaza su Pulgar nel contesto di una trattenuta reciproca al mancato fischio per Pezzella che in salto lo atterra. Al 39′ non fischia su Lukic che sbraccia su Kouame. Al 65′ ferma il gioco per fallo di Millico su Chiesa, Edera poi segnerà a gioco fermo, la sbracciata era di entrambi”.