Da Pisa non ci stanno: “Era rigore su Meister”, sotto accusa Mariani e la scivolata di Ranieri

Sul portale Sestaporta.news, spazio di riferimento per la cronaca sportiva pisana, si torna a parlare del derby conquistato ieri dalla Fiorentina, ma con un focus preciso su un episodio arbitrale ritenuto decisivo.

Secondo quanto riportato, c’è un’azione che rischia di passare in secondo piano all’interno del racconto di una gara ampiamente controllata dai viola, ma che – a giudizio della testata – meriterebbe un’analisi approfondita. L’episodio si verifica al 54’. Meister parte in contropiede, entra in area e si prepara alla conclusione di destro, allungandosi però leggermente il pallone. In quel frangente interviene Ranieri in scivolata: per Sestaporta.news il difensore viola colpisce prima il piede d’appoggio dell’attaccante e solo successivamente il pallone. Le immagini, secondo l’articolo, parlerebbero chiaro: contatto netto, gamba agganciata. Per questo motivo, la valutazione proposta è quella di un calcio di rigore.

L’arbitro, tuttavia, lascia proseguire senza assegnare la massima punizione. E dal VAR non arriva alcuna segnalazione per una possibile revisione al monitor. Una scelta che viene definita pesante, dal momento che il contatto avviene in piena area e con una dinamica che, in circostanze analoghe, spesso porta a un controllo video. Il gioco riprende e l’episodio scivola via, ma secondo la ricostruzione del portale resta un errore significativo all’interno del derby, destinato a far discutere.