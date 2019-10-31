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Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti

Questo il giudizio di Stadio sull'arbitro Mariani: "Direzione sicura. Bravo a cogliere il fuorigioco di Pulgar e il fallo di mano di Boateng prima del gol di Benassi, annullato. Interrompe la partita...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 11:33
Mariani, buona direzione, giusto annullare il gol a Benassi ed interrompere il gioco per i cori razzisti -
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Questo il giudizio di Stadio sull'arbitro Mariani: "Direzione sicura. Bravo a cogliere il fuorigioco di Pulgar e il fallo di mano di Boateng prima del gol di Benassi, annullato. Interrompe la partita (e aspetta il comunicato dello speaker) per cori razzisti contro Duncan". Voto 6

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