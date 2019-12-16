Moviola Gazzetta, manca un rigore all'Inter al 75'. Giusto il giallo per Lautaro

Questa la moviola della partita di ieri de La Gazzetta dello SportAl 27’ il primo giallo è per Brozovic, col ginocchio spende un fallo tattico su Castrovilli. Al 31’ giallo per Bastoni per una sbracci...

Questa la moviola della partita di ieri de La Gazzetta dello Sport

Al 27’ il primo giallo è per Brozovic, col ginocchio spende un fallo tattico su Castrovilli. Al 31’ giallo per Bastoni per una sbracciata su Chiesa quando il pallone è già sfilato. Al 40’ Lautaro trova il 2-0 ma il gol è nullo perché la Var certifica il fuorigioco di Lukaku sul passaggio di Brozovic. Al 43’ Dragowski para sul colpo di testa di Lukaku e la goal line technology mostra che la palla non è entrata. Al 46’, la Fiorentina prova a chiedere rigore per mani di De Vrij a terra dopo il contatto con Boateng, ma la richiesta non regge. Al 75’ Dragowski esce cercando la palla e carambolando su Lautaro, per Mariani è fallo in attacco ma la decisione lascia perplessi. Più sensato il giallo a Lautaro pericoloso nel lasciare il piede sullo stesso portiere viola un minuto dopo.