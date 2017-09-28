Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, ment...

L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, mentre Mariani e Tonolini saranno gli addetti al VAR. Ecco il team al completo scelto per dirigere la gara del Bentegodi:

CHIEVO - FIORENTINA (domenica 1 ottobre)

GIACOMELLI

SCHENONE – LA ROCCA

IV: ILLUZZI

VAR: MARIANI

AVAR: TONOLINI