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Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, ment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 12:45
Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR... -
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L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, mentre Mariani e Tonolini saranno gli addetti al VAR. Ecco il team al completo scelto per dirigere la gara del Bentegodi:

CHIEVO - FIORENTINA (domenica 1 ottobre)

GIACOMELLI

SCHENONE – LA ROCCA

IV: ILLUZZI

VAR: MARIANI

AVAR: TONOLINI

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