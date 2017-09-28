Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...
L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, ment...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 12:45
L'associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni per la 7ª giornata del campionato di Serie A Tim. Fiorentina-Chievo sarà diretta dal signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste, mentre Mariani e Tonolini saranno gli addetti al VAR. Ecco il team al completo scelto per dirigere la gara del Bentegodi:
CHIEVO - FIORENTINA (domenica 1 ottobre)
GIACOMELLI
SCHENONE – LA ROCCA
IV: ILLUZZI
VAR: MARIANI
AVAR: TONOLINI