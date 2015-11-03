Notizie Designazione Fiorentina

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Lecce Fiorentina, Al Via del Mare direzione affidata a Massimi: Guida al Var

12 ottobre 2022 16:45

Designazioni arbitrali: Atalanta-Fiorentina affidata all'arbitro Mariani

10 dicembre 2020 21:44

Designazioni arbitrali, Piero Giacomelli dirigerà Fiorentina - Sampdoria domani sera alle 20,45. Al var..

01 ottobre 2020 13:34

Designazioni arbitrali: Guida e Mazzoleni niente stop di un turno. Mercoledì ci saranno

28 ottobre 2019 10:44

Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…

28 febbraio 2019 21:33

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

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