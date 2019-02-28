Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…
Nella ventiseiesima giornata di campionato nella sfida di domenica tra l'Atalanta e la Fiorentina e' stato comunicato l'arbitro che dirigerà la gara. L'arbitro sarà Marco Guida di Torre Annunziata e a...
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2019 21:33
Nella ventiseiesima giornata di campionato nella sfida di domenica tra l'Atalanta e la Fiorentina e' stato comunicato l'arbitro che dirigerà la gara. L'arbitro sarà Marco Guida di Torre Annunziata e al Var invece ci sara' Daniele Orsato di Schio.
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