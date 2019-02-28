Designazione arbitrale, Atalanta-Fiorentina assegnata a Guida di Torre Annunziata…

Nella ventiseiesima giornata di campionato nella sfida di domenica tra l'Atalanta e la Fiorentina e' stato comunicato l'arbitro che dirigerà la gara. L'arbitro sarà Marco Guida di Torre Annunziata e a...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2019 21:33

ROME, ITALY - MARCH 13: The referee Marco Guida gestures during the Serie A match between SS Lazio and Atalanta BC at Stadio Olimpico on March 13, 2016 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

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