Notizie Giacomelli Fiorentina

Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro
04 novembre 2022 18:01
Moviola Corriere dello Sport: "Caceres no rigore ma resta un dubbio. Ionita, il gol è regolare"
14 marzo 2021 09:41
Designazioni arbitrali, Piero Giacomelli dirigerà Fiorentina - Sampdoria domani sera alle 20,45. Al var..
01 ottobre 2020 13:34
Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto
27 settembre 2020 10:08
Moviola Gazzetta, nessun errore grave per Giacomelli: non c'è rigore nel contatto Castrovilli-Barella
23 luglio 2020 11:42
Moviola CorSport, giusto il giallo a Barella per il fallo su Ghezzal. Contatto Barella-Castro? No rigore
23 luglio 2020 09:43
Inter-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli della sezione di Trieste. Al Var ci sarà Banti
21 luglio 2020 11:12
Fiorentina-Genoa sarà arbitrata da Orsato della sezione di Schio. Al Var ci sarà Giacomelli
23 gennaio 2020 12:10
Moviola, Giacomelli si prende la sufficienza in pagella per Torino-Fiorentina
09 dicembre 2019 10:44
Torino-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli. Al Var ci sarà La Penna
05 dicembre 2019 12:27
Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca
27 settembre 2019 12:16
Genoa-Fiorentina, arbitrerà Massa. Al var Giacomelli
27 dicembre 2018 15:59
Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...
13 dicembre 2018 14:29
Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...
21 ottobre 2018 12:33
Disegnazioni arbitrali: Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Giacomelli. Le altre gare...
18 ottobre 2018 15:26
Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...
28 settembre 2017 12:45
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