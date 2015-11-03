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Notizie Giacomelli Fiorentina

Arbitri nel caos, Giacomelli escluso per sempre dalla serie A per un mancato rimborso di 70 euro

04 novembre 2022 18:01

Moviola Corriere dello Sport: "Caceres no rigore ma resta un dubbio. Ionita, il gol è regolare"

14 marzo 2021 09:41

Designazioni arbitrali, Piero Giacomelli dirigerà Fiorentina - Sampdoria domani sera alle 20,45. Al var..

01 ottobre 2020 13:34

Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto

27 settembre 2020 10:08

Moviola Gazzetta, nessun errore grave per Giacomelli: non c'è rigore nel contatto Castrovilli-Barella

23 luglio 2020 11:42

Moviola CorSport, giusto il giallo a Barella per il fallo su Ghezzal. Contatto Barella-Castro? No rigore

23 luglio 2020 09:43

Inter-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli della sezione di Trieste. Al Var ci sarà Banti

21 luglio 2020 11:12

Fiorentina-Genoa sarà arbitrata da Orsato della sezione di Schio. Al Var ci sarà Giacomelli

23 gennaio 2020 12:10

Moviola, Giacomelli si prende la sufficienza in pagella per Torino-Fiorentina

09 dicembre 2019 10:44

Torino-Fiorentina sarà diretta da Giacomelli. Al Var ci sarà La Penna

05 dicembre 2019 12:27

Giacomelli dirigerà Milan-Fiorentina domenica alle 20.45. Al Var ci sarà Maresca

27 settembre 2019 12:16

Genoa-Fiorentina, arbitrerà Massa. Al var Giacomelli

27 dicembre 2018 15:59

Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...

13 dicembre 2018 14:29

Giacomelli: buona tradizione con la Fiorentina. L’anno scorso in Torino-Lazio...

21 ottobre 2018 12:33

Disegnazioni arbitrali: Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Giacomelli. Le altre gare...

18 ottobre 2018 15:26

Fiorentina-Chievo, al Bentegodi arbitrerà Piero Giacomelli, Mariani e Tonolini al VAR...

28 settembre 2017 12:45

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