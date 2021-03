Moviola Corriere dello Sport: “Caceres no rigore ma resta un dubbio. Ionita, il gol è regolare”

Ecco la moviola di Benevento-Fiorentina che troviamo nelle pagine del Corriere dello Sport: “Il momento più delicato per l’arbitro Giacomelli arriva al 18′ st. Il Benevento è sotto di due gol ma crede nella rimonta e protesta quando, sugli sviluppi di un corner a favore, Caceres devia col corpo in area la conclusione ravvicinata di Glik. Palla sulla coscia, sul braccio o prima sulla coscia e poi sul braccio del difensore? L’arbitro fa proseguire, poi il silente check di Maresca con Fiorito al Var: niente rigore, nelle immagini il pallone colpirebbe prima la gamba di Caceres. Resta un dubbio, Inzaghi ammonito. Pienamente regolare invece il gol di testa di Ionita:i viola hanno protestato senza convinzione per una spinta su Pezzella. Giusto far proseguire anche al 30′ pt quando lo stesso Pezzella va giù nel corpo a corpo con Gaich per poi provare un colpo di tacco per superare Dragowski”.

