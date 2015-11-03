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Notizie Benevento Fiorentina

Pierozzi: "Rimango un tifoso viola, in questa stagione non tutto è da buttare via perché la reazione è positiva"

19 aprile 2026 16:08

Edoardo Pierozzi ha firmato un triennale con il Benevento, ha fatto le giovanili alla Fiorentina

03 luglio 2025 15:56

Aruta racconta Palladino: "A Benevento l'ho cresciuto, andavo a prenderlo a scuola, era un ragazzino"

20 novembre 2024 13:02

Che figuraccia in serie C, l'arbitro e la guardalinee non vedono un gol. È costretto a dirglielo il quarto uomo

07 gennaio 2024 13:44

Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"

12 luglio 2022 00:40

"Sottil salta chiunque palla al piede, futuro garantito" Manfredini esalta il giovane viola

04 gennaio 2022 10:18

Kokorin massacrato da Trevisani. Caro Riccardo, a noi i panni sporchi piace lavarli in famiglia

16 dicembre 2021 14:46

Gol e altruismo, Sottil ha svoltato dopo il rinnovo. Aspettando Ikonè, Italiano ha un titolare in più

16 dicembre 2021 13:42

Caserta: "Peccato, ci avevo creduto al pareggio. Impressionato dall'aggressività della Fiorentina"

15 dicembre 2021 23:59

Italiano: "Non è facile per Kokorin giocare quando non giochi mai, convinto che può esserci utile"

15 dicembre 2021 23:43

Fiorentina-Benevento finisce 2-1, agli ottavi c'è il Napoli. Infortunio per Pulgar

15 dicembre 2021 22:57

All'87' infortunio per Pulgar, colpo sul tallone d'achille. Costretto ad uscire, entra Bianco

15 dicembre 2021 22:52

Al 51' il Benevento accorcia le distanze contro la Fiorentina. Gol di Moncini

15 dicembre 2021 22:17

Al 47' la Fiorentina raddoppia contro il Benevento al Franchi. In gol Sottil

15 dicembre 2021 22:12

Al 19' Fiorentina-Benevento 1-0 al Franchi. Sponda di Igor e incornata vincente di Milenkovic

15 dicembre 2021 21:25

FORM.UFFICIALE: C'È KOKORIN, AMRABAT-BENASSI A CENTROCAMPO. TERZIC SULLA FASCIA

15 dicembre 2021 20:00

I convocati della Fiorentina per il Benevento. Non ci sono Saponara, Castrovilli, Nastasic e Dragowski

14 dicembre 2021 15:34

Italiano: "Col Benevento la squadra migliore. Nonostante le vittorie mi brucia ancora Empoli"

14 dicembre 2021 14:06

Fiorentina-Benevento, il Franchi sarà semivuoto: freddo e giorno feriale bloccano i tifosi viola

14 dicembre 2021 09:57

Coppa Italia, verso il Benevento, Pulgar e Terzic dal 1'. Kokorin? Sì, ma staffetta con Vlahovic

14 dicembre 2021 09:33

Ufficiale, Coppa Italia, Fiorentina-Benevento si gioca al Franchi il 15/12 alle ore 21.00

02 settembre 2021 09:47

Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B

18 maggio 2021 22:48

Buffon: "Abbiamo perso 10 punti tra Fiorentina e Benevento, potevamo vincere lo scudetto"

13 maggio 2021 10:15

Arriva la salvezza matematica per la Fiorentina: l'Atalanta vince 2-0 contro un Benevento demotivato

12 maggio 2021 22:56

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"

09 maggio 2021 22:18

Il Benevento affonda, vince il Cagliari. Salvezza matematica della Fiorentina ad un passo

09 maggio 2021 17:15

Una bella notizia per la Fiorentina, il Benevento perde ancora, Fiorentina a +3 con una gara in meno

01 maggio 2021 23:00

Il Benevento prende 4 gol in casa dall'Udinese, una bella notizia per la Fiorentina

25 aprile 2021 14:38

Masini: "La Fiorentina va a fasi alterne anche con il morale. Superlega, solo dubbi"

23 aprile 2021 15:33

Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere"

22 aprile 2021 21:25

Serie A, il Cagliari vince e si porta a -5 dalla Fiorentina. Pari tra Benevento e Genoa, punti anche per Torino e Spezia

21 aprile 2021 23:03

Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"

21 aprile 2021 21:03

Flachi: "Pezzella e Milenkovic giocano con la paura. Fiorentina fragile e con poco carattere"

19 aprile 2021 19:33

Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"

19 aprile 2021 14:02

Lotta salvezza, in sei squadre sperano. Intanto la Fiorentina si prepara per Verona

19 aprile 2021 08:15

Mastella: "La famiglia Della Valle era interessata al Napoli. Ma non si concretizzò nulla"

14 aprile 2021 19:55

Tanti auguri a Lorenzo Venuti: il tifoso in vesti da calciatore

12 aprile 2021 18:21

Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"

19 marzo 2021 17:10

Tuttosport, Vlahovic super, trascina la Fiorentina. Prandelli, una maschera di stanchezza

14 marzo 2021 09:59

Moviola Corriere dello Sport: "Caceres no rigore ma resta un dubbio. Ionita, il gol è regolare"

14 marzo 2021 09:41

Vlahovic, oggi una grande gioia ma tiene i piedi per terra: "Testa bassa e lavorare"

13 marzo 2021 22:05

Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese

13 marzo 2021 21:55

Pradè: "L'abbraccio finale è significativo. Commisso era felicissimo"

13 marzo 2021 21:24

Classifica Serie A, la viola è dodicesima. Si allontana dalla zona salvezza

13 marzo 2021 20:41

Vlahovic: "Vittoria fondamentale, siamo entrati in campo come se fosse l'ultima partita. Tripletta? Sensazione incredibile"

13 marzo 2021 20:22

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DISTRUGGE IL BENEVENTO, RIBÉRY INCANTA, GRANDE PROVA ANCHE DI EYSSERIC

13 marzo 2021 19:50

Benevento-Fiorentina finisce 1-4. Tre punti d'oro per i viola, scacciate le "streghe"

13 marzo 2021 19:50

Al 75' Benevento-Fiorentina 1-4 al Vigorito. Segna Eysseric su assist di Ribery

13 marzo 2021 19:35

Benevento-Fiorentina 1-3 al Vigorito. Al 55' Ionita riapre la partita

13 marzo 2021 19:17

Al 46' la Fiorentina fa 3-0 contro il Benevento. Tripletta di Vlahovic, gol di pregiata fattura

13 marzo 2021 18:48

Al 26' la Fiorentina raddoppia al Vigorito contro il Benevento. Doppietta per Vlahovic

13 marzo 2021 18:28

All'8' Fiorentina in vantaggio contro il Benevento. Vlahovic segna il suo 10° gol in stagione

13 marzo 2021 18:14

Sky Sport, Biraghi out per infortunio, botta al piede. Oggi è in tribuna

13 marzo 2021 18:09

Venuti: "Partita difficile, qui sono stati due anni fantastici. Si gioca per la salvezza e vuol dire molto"

13 marzo 2021 17:57

Pradè: "Partita importantissima, può essere crocevia. Vorremmo rendere orgoglioso Commisso"

13 marzo 2021 17:53

Benevento-Fiorentina, Tuia: "Viola in ritardo in classifica. Vogliamo smuovere la classifica"

13 marzo 2021 17:39

Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"

13 marzo 2021 11:57

Nutini, Bandabardò: "A Benevento almeno un punto. Tifai contro L'Italia ai mondiali 90'.."

13 marzo 2021 10:44

Nazione, Fiorentina, oggi spareggio salvezza. A Benevento come se fosse una finale

13 marzo 2021 10:14

Corriere Fiorentino, Prandelli, oggi a Benevento per scacciare le voci di un esonero

13 marzo 2021 10:07

Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento"

12 marzo 2021 19:30

Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze

12 marzo 2021 15:12

Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara"

12 marzo 2021 14:52

Prandelli: "Non abbiamo paura. Castrovilli ci sarà, Amrabat più difficile. Ci siamo allenati bene"

12 marzo 2021 12:48

Corriere dello Sport, Prandelli gira a soli 18 punti, ora la Fiorentina deve correre davvero

12 marzo 2021 10:39

Russo, Dazn: "A Benevento è una finale. Classifica? Risultati hanno sfaldato il gruppo. Ribery.."

11 marzo 2021 13:30

Corriere dello Sport, Bonaventura il "Jack" di Prandelli: partirà dal 1' contro il Benevento

11 marzo 2021 09:57

Corriere dello Sport, Castrovilli verso il recupero per il Benevento: oggi ci sarà il test decisivo

11 marzo 2021 09:49

Ribery suona la carica in vista del Benevento: "Rimani concentrata Viola! Mai mollare"

10 marzo 2021 21:36

Repubblica, 12 tappe per l'obiettivo salvezza: sabato scontro diretto con il Benevento

10 marzo 2021 10:02

Nazione, Bonaventura ha accelerato la guarigione. Contro il Benevento partirà titolare?

10 marzo 2021 09:44

De Sisti: "La Fiorentina non preoccupa le avversarie. Contro il Benevento sarà una partita aperta"

09 marzo 2021 21:30

Corriere dello Sport, nessun dubbio, Amrabat recupererà per il Benevento. Gli altri...

09 marzo 2021 09:45

Corriere Fiorentino scrive: "La classifica della Fiorentina preoccupa, contro il Benevento altro scontro diretto"

08 marzo 2021 11:58

M.Quarta: "È dura guardare la classifica. Abbiamo 12 finali davanti, dobbiamo giocare con il cuore"

07 marzo 2021 19:49

Spezia e Benevento non si fanno male, finisce 1-1. Una buona notizia per la Fiorentina

06 marzo 2021 17:27

Benevento, Dabo sarà squalificato nella sfida con la Fiorentina

06 marzo 2021 17:09

Classifica Serie A, la Fiorentina agguanta a 22 punti il Benevento

30 gennaio 2021 13:43

DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME

26 gennaio 2021 11:49

Il Cagliari di Simeone e Sottil perde ancora e sprofonda in classifica, il Benevento vince in Sardegna

06 gennaio 2021 14:37

Tuttosport, Cutrone, avventura alla Fiorentina finita, il Benevento prova ad ingaggiarlo

28 dicembre 2020 09:37

Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"

07 dicembre 2020 20:46

Moviola CorSport, Fiorentina-Benevento, buona gara per Ghersini, manca un giallo ad Amrabat

23 novembre 2020 10:46

Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"

22 novembre 2020 20:15

Gli alibi per i calciatori sono finiti, serve un cambio di marcia e mentalità.

22 novembre 2020 17:08

Fiorentina-Benevento finisce 0-1: Prandelli ritorna sulla panchina viola con una sconfitta

22 novembre 2020 14:22

Al 52' Improta porta in vantaggio il Benevento. 0-1 per i giallorossi al Franchi di Firenze

22 novembre 2020 13:40

Al 30' al Franchi gara bloccata. Fiorentina-Benevento sullo 0-0

22 novembre 2020 12:55

Esclusiva Ciambriello, telecr.Benevento: "Mi aspetto un Benevento arrabbiato. La partita del 2017 senza Astori.."

22 novembre 2020 10:05

CorFio, Prandelli debutta con il 4-2-3-1. Kouame-Castrovilli-Ribery alle spalle di Cutrone

22 novembre 2020 09:24

Inzaghi: "Bonaventura? Lo volevamo ma ha fatto una scelta diversa. Con Prandelli sarà più difficile per noi"

21 novembre 2020 22:06

Esclusiva Capasso: "Domani la mente andrà a quella domenica senza Davide. Vi racconto il mio messaggio di saluto.."

21 novembre 2020 14:13

La prima di Prandelli nel ricordo di Astori. Numeri, curiosità ed analisi del lunch game

21 novembre 2020 12:07

Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina

20 novembre 2020 21:38

Venuti: "Quando ero al Benevento ho vissuto due anni fantastici"

20 novembre 2020 15:58

Di Gennaro: "Ribery non deve essere il centro di tutto. Domenica sono fondamentali i tre punti"

19 novembre 2020 22:47

Puggioni: "Nella gara con la viola c'era un clima surreale. Mi sentivo..."

19 novembre 2020 14:33

CorSport, Ribery pronto a fare il "fenomeno": il francese ha una voglia matta del primo gol al Franchi

18 novembre 2020 09:14

CorSport, Pezzella lavora ancora a parte. Recupererà in extremis per il Benevento?

18 novembre 2020 08:55

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