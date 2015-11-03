Notizie Benevento Fiorentina

Pierozzi: "Rimango un tifoso viola, in questa stagione non tutto è da buttare via perché la reazione è positiva"
19 aprile 2026 16:08
Edoardo Pierozzi ha firmato un triennale con il Benevento, ha fatto le giovanili alla Fiorentina
03 luglio 2025 15:56
Aruta racconta Palladino: "A Benevento l'ho cresciuto, andavo a prenderlo a scuola, era un ragazzino"
20 novembre 2024 13:02
Che figuraccia in serie C, l'arbitro e la guardalinee non vedono un gol. È costretto a dirglielo il quarto uomo
07 gennaio 2024 13:44
Alfredo Pedullà in esclusiva: "Pierozzi molto vicino al Benevento. Si chiuede nelle prossime ore"
12 luglio 2022 00:40
"Sottil salta chiunque palla al piede, futuro garantito" Manfredini esalta il giovane viola
04 gennaio 2022 10:18
Kokorin massacrato da Trevisani. Caro Riccardo, a noi i panni sporchi piace lavarli in famiglia
16 dicembre 2021 14:46
Gol e altruismo, Sottil ha svoltato dopo il rinnovo. Aspettando Ikonè, Italiano ha un titolare in più
16 dicembre 2021 13:42
Caserta: "Peccato, ci avevo creduto al pareggio. Impressionato dall'aggressività della Fiorentina"
15 dicembre 2021 23:59
Italiano: "Non è facile per Kokorin giocare quando non giochi mai, convinto che può esserci utile"
15 dicembre 2021 23:43
Fiorentina-Benevento finisce 2-1, agli ottavi c'è il Napoli. Infortunio per Pulgar
15 dicembre 2021 22:57
All'87' infortunio per Pulgar, colpo sul tallone d'achille. Costretto ad uscire, entra Bianco
15 dicembre 2021 22:52
Al 51' il Benevento accorcia le distanze contro la Fiorentina. Gol di Moncini
15 dicembre 2021 22:17
Al 47' la Fiorentina raddoppia contro il Benevento al Franchi. In gol Sottil
15 dicembre 2021 22:12
Al 19' Fiorentina-Benevento 1-0 al Franchi. Sponda di Igor e incornata vincente di Milenkovic
15 dicembre 2021 21:25
FORM.UFFICIALE: C'È KOKORIN, AMRABAT-BENASSI A CENTROCAMPO. TERZIC SULLA FASCIA
15 dicembre 2021 20:00
I convocati della Fiorentina per il Benevento. Non ci sono Saponara, Castrovilli, Nastasic e Dragowski
14 dicembre 2021 15:34
Italiano: "Col Benevento la squadra migliore. Nonostante le vittorie mi brucia ancora Empoli"
14 dicembre 2021 14:06
Fiorentina-Benevento, il Franchi sarà semivuoto: freddo e giorno feriale bloccano i tifosi viola
14 dicembre 2021 09:57
Coppa Italia, verso il Benevento, Pulgar e Terzic dal 1'. Kokorin? Sì, ma staffetta con Vlahovic
14 dicembre 2021 09:33
Ufficiale, Coppa Italia, Fiorentina-Benevento si gioca al Franchi il 15/12 alle ore 21.00
02 settembre 2021 09:47
Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B
18 maggio 2021 22:48
Buffon: "Abbiamo perso 10 punti tra Fiorentina e Benevento, potevamo vincere lo scudetto"
13 maggio 2021 10:15
Arriva la salvezza matematica per la Fiorentina: l'Atalanta vince 2-0 contro un Benevento demotivato
12 maggio 2021 22:56
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Foggia contro Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca. Ci giochiamo la vita, il contatto leggero lo devi rivedere"
09 maggio 2021 22:18
Il Benevento affonda, vince il Cagliari. Salvezza matematica della Fiorentina ad un passo
09 maggio 2021 17:15
Una bella notizia per la Fiorentina, il Benevento perde ancora, Fiorentina a +3 con una gara in meno
01 maggio 2021 23:00
Il Benevento prende 4 gol in casa dall'Udinese, una bella notizia per la Fiorentina
25 aprile 2021 14:38
Masini: "La Fiorentina va a fasi alterne anche con il morale. Superlega, solo dubbi"
23 aprile 2021 15:33
Di Gennaro: "Fiorentina, Cagliari e Torino, nessuno si aspettava che lottassero per non retrocedere"
22 aprile 2021 21:25
Serie A, il Cagliari vince e si porta a -5 dalla Fiorentina. Pari tra Benevento e Genoa, punti anche per Torino e Spezia
21 aprile 2021 23:03
Mutti: "La Fiorentina è salva grazie alla vittoria contro il Verona. Tre punti importanti a livello psicologico"
21 aprile 2021 21:03
Flachi: "Pezzella e Milenkovic giocano con la paura. Fiorentina fragile e con poco carattere"
19 aprile 2021 19:33
Baiano: "Penso che la Fiorentina si salverà. Il Verona non è mai facile da affrontare"
19 aprile 2021 14:02
Lotta salvezza, in sei squadre sperano. Intanto la Fiorentina si prepara per Verona
19 aprile 2021 08:15
Mastella: "La famiglia Della Valle era interessata al Napoli. Ma non si concretizzò nulla"
14 aprile 2021 19:55
Tanti auguri a Lorenzo Venuti: il tifoso in vesti da calciatore
12 aprile 2021 18:21
Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"
19 marzo 2021 17:10
Tuttosport, Vlahovic super, trascina la Fiorentina. Prandelli, una maschera di stanchezza
14 marzo 2021 09:59
Moviola Corriere dello Sport: "Caceres no rigore ma resta un dubbio. Ionita, il gol è regolare"
14 marzo 2021 09:41
Vlahovic, oggi una grande gioia ma tiene i piedi per terra: "Testa bassa e lavorare"
13 marzo 2021 22:05
Prandelli prepara la partita in modo perfetto, al resto ci pensano Vlahovic ed il suo francese
13 marzo 2021 21:55
Pradè: "L'abbraccio finale è significativo. Commisso era felicissimo"
13 marzo 2021 21:24
Classifica Serie A, la viola è dodicesima. Si allontana dalla zona salvezza
13 marzo 2021 20:41
Vlahovic: "Vittoria fondamentale, siamo entrati in campo come se fosse l'ultima partita. Tripletta? Sensazione incredibile"
13 marzo 2021 20:22
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DISTRUGGE IL BENEVENTO, RIBÉRY INCANTA, GRANDE PROVA ANCHE DI EYSSERIC
13 marzo 2021 19:50
Benevento-Fiorentina finisce 1-4. Tre punti d'oro per i viola, scacciate le "streghe"
13 marzo 2021 19:50
Al 75' Benevento-Fiorentina 1-4 al Vigorito. Segna Eysseric su assist di Ribery
13 marzo 2021 19:35
Benevento-Fiorentina 1-3 al Vigorito. Al 55' Ionita riapre la partita
13 marzo 2021 19:17
Al 46' la Fiorentina fa 3-0 contro il Benevento. Tripletta di Vlahovic, gol di pregiata fattura
13 marzo 2021 18:48
Al 26' la Fiorentina raddoppia al Vigorito contro il Benevento. Doppietta per Vlahovic
13 marzo 2021 18:28
All'8' Fiorentina in vantaggio contro il Benevento. Vlahovic segna il suo 10° gol in stagione
13 marzo 2021 18:14
Sky Sport, Biraghi out per infortunio, botta al piede. Oggi è in tribuna
13 marzo 2021 18:09
Venuti: "Partita difficile, qui sono stati due anni fantastici. Si gioca per la salvezza e vuol dire molto"
13 marzo 2021 17:57
Pradè: "Partita importantissima, può essere crocevia. Vorremmo rendere orgoglioso Commisso"
13 marzo 2021 17:53
Benevento-Fiorentina, Tuia: "Viola in ritardo in classifica. Vogliamo smuovere la classifica"
13 marzo 2021 17:39
Mastella: "Le difficoltà di Commisso sono le stesse incontrate prima dai Della Valle"
13 marzo 2021 11:57
Nutini, Bandabardò: "A Benevento almeno un punto. Tifai contro L'Italia ai mondiali 90'.."
13 marzo 2021 10:44
Nazione, Fiorentina, oggi spareggio salvezza. A Benevento come se fosse una finale
13 marzo 2021 10:14
Corriere Fiorentino, Prandelli, oggi a Benevento per scacciare le voci di un esonero
13 marzo 2021 10:07
Venuti: "Domani dobbiamo vincere, dimostreremo la nostra unione. Felice di tornare a Benevento"
12 marzo 2021 19:30
Analisi Benevento: Centrocampo in grado di pensare calcio, ma che sofferenza sulle ripartenze
12 marzo 2021 15:12
Kouame: "Ho recuperato dall'infortunio e sono stato convocato per la gara"
12 marzo 2021 14:52
Prandelli: "Non abbiamo paura. Castrovilli ci sarà, Amrabat più difficile. Ci siamo allenati bene"
12 marzo 2021 12:48
Corriere dello Sport, Prandelli gira a soli 18 punti, ora la Fiorentina deve correre davvero
12 marzo 2021 10:39
Russo, Dazn: "A Benevento è una finale. Classifica? Risultati hanno sfaldato il gruppo. Ribery.."
11 marzo 2021 13:30
Corriere dello Sport, Bonaventura il "Jack" di Prandelli: partirà dal 1' contro il Benevento
11 marzo 2021 09:57
Corriere dello Sport, Castrovilli verso il recupero per il Benevento: oggi ci sarà il test decisivo
11 marzo 2021 09:49
Ribery suona la carica in vista del Benevento: "Rimani concentrata Viola! Mai mollare"
10 marzo 2021 21:36
Repubblica, 12 tappe per l'obiettivo salvezza: sabato scontro diretto con il Benevento
10 marzo 2021 10:02
Nazione, Bonaventura ha accelerato la guarigione. Contro il Benevento partirà titolare?
10 marzo 2021 09:44
De Sisti: "La Fiorentina non preoccupa le avversarie. Contro il Benevento sarà una partita aperta"
09 marzo 2021 21:30
Corriere dello Sport, nessun dubbio, Amrabat recupererà per il Benevento. Gli altri...
09 marzo 2021 09:45
Corriere Fiorentino scrive: "La classifica della Fiorentina preoccupa, contro il Benevento altro scontro diretto"
08 marzo 2021 11:58
M.Quarta: "È dura guardare la classifica. Abbiamo 12 finali davanti, dobbiamo giocare con il cuore"
07 marzo 2021 19:49
Spezia e Benevento non si fanno male, finisce 1-1. Una buona notizia per la Fiorentina
06 marzo 2021 17:27
Benevento, Dabo sarà squalificato nella sfida con la Fiorentina
06 marzo 2021 17:09
Classifica Serie A, la Fiorentina agguanta a 22 punti il Benevento
30 gennaio 2021 13:43
DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME
26 gennaio 2021 11:49
Il Cagliari di Simeone e Sottil perde ancora e sprofonda in classifica, il Benevento vince in Sardegna
06 gennaio 2021 14:37
Tuttosport, Cutrone, avventura alla Fiorentina finita, il Benevento prova ad ingaggiarlo
28 dicembre 2020 09:37
Pradè: "Manca il pubblico, i fischi svegliano. I colpevoli della situazione siamo io e la squadra"
07 dicembre 2020 20:46
Moviola CorSport, Fiorentina-Benevento, buona gara per Ghersini, manca un giallo ad Amrabat
23 novembre 2020 10:46
Bargiggia duro su Commisso: "Ingaggiare Prandelli è roba da presidente del Borgorosso!"
22 novembre 2020 20:15
Gli alibi per i calciatori sono finiti, serve un cambio di marcia e mentalità.
22 novembre 2020 17:08
Fiorentina-Benevento finisce 0-1: Prandelli ritorna sulla panchina viola con una sconfitta
22 novembre 2020 14:22
Al 52' Improta porta in vantaggio il Benevento. 0-1 per i giallorossi al Franchi di Firenze
22 novembre 2020 13:40
Al 30' al Franchi gara bloccata. Fiorentina-Benevento sullo 0-0
22 novembre 2020 12:55
Esclusiva Ciambriello, telecr.Benevento: "Mi aspetto un Benevento arrabbiato. La partita del 2017 senza Astori.."
22 novembre 2020 10:05
CorFio, Prandelli debutta con il 4-2-3-1. Kouame-Castrovilli-Ribery alle spalle di Cutrone
22 novembre 2020 09:24
Inzaghi: "Bonaventura? Lo volevamo ma ha fatto una scelta diversa. Con Prandelli sarà più difficile per noi"
21 novembre 2020 22:06
Esclusiva Capasso: "Domani la mente andrà a quella domenica senza Davide. Vi racconto il mio messaggio di saluto.."
21 novembre 2020 14:13
La prima di Prandelli nel ricordo di Astori. Numeri, curiosità ed analisi del lunch game
21 novembre 2020 12:07
Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina
20 novembre 2020 21:38
Venuti: "Quando ero al Benevento ho vissuto due anni fantastici"
20 novembre 2020 15:58
Di Gennaro: "Ribery non deve essere il centro di tutto. Domenica sono fondamentali i tre punti"
19 novembre 2020 22:47
Puggioni: "Nella gara con la viola c'era un clima surreale. Mi sentivo..."
19 novembre 2020 14:33
CorSport, Ribery pronto a fare il "fenomeno": il francese ha una voglia matta del primo gol al Franchi
18 novembre 2020 09:14
CorSport, Pezzella lavora ancora a parte. Recupererà in extremis per il Benevento?
18 novembre 2020 08:55
Archivio