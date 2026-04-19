Pierozzi: "Rimango un tifoso viola, in questa stagione non tutto è da buttare via perché la reazione è positiva"

Il terzino del Benevento ha parlato del club dove è cresciuto sin da piccolo

Ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto il terzino in forza al Benevento Edoardo Pierozzi, cresciuto nelle giovanili viola: "“Cerco di seguire quasi tutti i match della Fiorentina, il mio tifo resta indiscusso. Credo che questa sia stata un’annata segnata da una discreta dose di sfortuna; chi scende in campo sa bene che, nonostante la dedizione totale, certi periodi sembrano stregati e pare quasi impossibile uscirne. La cattiva sorte sembra essersi accanita. Tuttavia, il gruppo ha dimostrato carattere nel reagire, come si è visto nell'ottima prestazione contro il Crystal Palace. C'è del buono in questo percorso, anche se capisco che la piazza sia esigente e punti sempre a traguardi più alti."

Prosegue: "Senza dubbio peserà non giocare in Europa, dato che ormai il popolo viola aveva preso gusto all'appuntamento fisso del giovedì. Resto però convinto che la priorità assoluta della società sia quella di riconquistare il palcoscenico della Conference League il prima possibile.”