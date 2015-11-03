Notizie Edoardo Pierozzi Fiorentina

Pierozzi: "Rimango un tifoso viola, in questa stagione non tutto è da buttare via perché la reazione è positiva"
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