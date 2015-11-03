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Notizie Edoardo Pierozzi Fiorentina

Pierozzi: "Rimango un tifoso viola, in questa stagione non tutto è da buttare via perché la reazione è positiva"

19 aprile 2026 16:08

TMW, Edoardo Pierozzi vuole rescindere con il Taranto e torna alla Fiorentina. Caos in società

01 agosto 2024 18:01

Ufficiale, Edoardo Pierozzi in prestito al Taranto. Torna in Serie C dopo il campionato vinto a Cesena

22 luglio 2024 18:34

Ufficiale, E. Pierozzi lascia la Fiorentina in prestito e va al Cesena: diritto di riscatto per i bianconeri

27 luglio 2023 18:24

E. Pierozzi: "Tornare alla Fiorentina un mio obiettivo. Mio fratello merita un'opportunità"

27 marzo 2023 19:43

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