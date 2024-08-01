TMW, Edoardo Pierozzi vuole rescindere con il Taranto e torna alla Fiorentina. Caos in società

Quello che è successo ieri a Taranto ha avuto del clamoroso, e porta necessarie ripercussioni su quello che è il pre campionato della formazione pugliese: come noto, tramite una lettera aperta il pres...

Quello che è successo ieri a Taranto ha avuto del clamoroso, e porta necessarie ripercussioni su quello che è il pre campionato della formazione pugliese: come noto, tramite una lettera aperta il presidente Massimo Giove ha comunicato il proprio immediato e totale disimpegno dal club, scelta arrivata a seguito della vicenda dei Giochi del Mediterraneo, e più precisamente la ristrutturazione dello stadio 'Erasmo Iacovone', che non potrà essere utilizzato dalla squadra, costretta quindi a traslocare altrove per la prossima stagione.

Il fatto ha subito avuto eco sulla squadra, e, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Edoardo Pierozzi ha già lasciato il ritiro del Taranto, facendo rientro alla Fiorentina e chiedendo la risoluzione anticipata del contratto con i rossoblù, in modo da poter poi valutare nuove proposte che sicuramente arriveranno in questo ultimo e bollente mese di mercato estivo.

Quello del classe 2001, tra l'altro, non è neppure il primo addio dopo il caso creatosi ieri, perché anche il portiere Matteo Soncin ha già lasciato il ritiro di Viggiano, ufficialmente per motivi familiari, e con lui l'ex Foggia Andrea Schenetti, annunciato per altro solo tre giorni fa dalla compagine tarantina. Addi che creeranno sicuramente un effetto domino, per una stagione che si preannuncia decisamente in salita.

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